「軍傳媒」打通國軍任督二脈，TAK系統改寫國軍指揮作戰節奏
「陸勝一號」操演已經結束，國防部於上月30日邀請媒體至雲林元長古安宮採訪機步234旅的作戰演練。當天演練想定是機步234旅發起攻擊，沿著台19線向北進攻，經由無人機偵查發現元長古安宮牌樓附近有敵軍陣地，為了鞏固沿台19線北上裝甲矛頭的側翼，因此派出CM-33/34裝甲車進行掃蕩清除。
這次「陸勝一號」操演主軸就是陸軍新引進的TAK系統（Tactical Assault Kit），Android Tactical Assault Kit (ATAK，有時亦稱 Android Team Awareness Kit) 是由 Air Force Research Laboratory (AFRL) 為 Android 平台開發、並由 TAK Product Center 維護的一款地理空間 (geospatial) 與戰場態勢感知 (situational awareness) 軟體。該系統可安裝於智慧手機、平板電腦，並搭配TAK伺服器 (TAKServer) ，形成「地圖 + 即時位置 +資訊分享」的作戰節點。
本次操演甲、乙軍特別配屬陸航、特戰、心戰、後備、資通電及空軍等部隊，軍方使用TAK系統其核心功能包括實時地理定位與顯示、共用操作圖 (common operational picture, COP)、任務圖資疊加、近即時通訊與協同標記、以及插件架構以整合偵察、火力標定、無人機影像、電子戰功能等。與維安特勤隊使用TAK系統的不同在於，特警隊偏重小區域、單兵狀態分享功能，因此更整合影像、通訊等，並與小型無人機的畫面相連提供小組指揮官即時參考，而國軍使用TAK系統比較偏向是大區域的戰場單位掌握，用以破除戰場迷霧。簡言之，TAK系統將複雜的傳統指揮控制 (C2) 模式壓縮至行動裝置就可以解決，為部隊及支援單位提供快速、共享、視覺化的戰場圖像。
其他人也在看
1.2萬志願役「寧賠9億」也要退伍！退將列國軍3大壓力 作家獻策一招簽下去
今（2025）年6月，立法院會三讀通過「軍人待遇條例」修正案，修正條文新增義務役現役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定之最低工資，國防部說明，配合今年度軍公教調薪，目前義務役二兵每月領取薪資為新台幣2萬2000元，包括保險後的整體待遇超過3萬元。然而，近日有媒體揭露，4年內有高達1.2萬志願役士兵寧可賠錢，也要提前退伍。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書粉專暗......風傳媒 ・ 19 小時前
中國福建艦入列! 中美航母戰力大比拚 中暗藏「這款」新型艦載機 連美國都沒有
[Newtalk新聞] 隨著解放軍福建艦的服役，中國海軍正式迎來了首艘電磁彈射型航空母艦，也終於擁有了一款可以拿來跟美國航母做比較的軍艦，最大的缺陷是，它不是核動力航母。 雖然福建艦的噸位、續航與彈射器數量依然不如美國的核動力航母，但是航母的核心戰鬥力還是艦載機。 目前美國航母艦載機部隊主要由艦載多用途戰機（F/A-18與EA-18G）、艦載隱身戰機（F-35C）、艦載預警機（E-2D）與艦載直升機（SH60與MH-60R）這四大類組成。 美軍航母艦載機超級大黃蜂。 圖 : 翻攝自利刃 其中艦載多用途戰機與艦載隱身戰機的攜帶量通常在 50-55 架左右，艦載預警機數量約為 5 架，艦載直升機總數約為 15-20 架，一艘美國航母的艦載機總數在 80 架左右。 中國作為後來者，航母艦隊的構建、艦載機聯隊的編制都會參考美國，從福建艦目前的艦載機配置跟美國航母大差不差，同樣是艦載多用途戰鬥機（殲-15T與殲-15D）、艦載隱身戰機（殲-35）、艦載預警機（空警-600）、艦載直升機（直-18或者直-20系列）。 目前中國航母艦隊最大的問題還是遠洋反潛能力較為薄弱，沒有配備艦載固定翼反潛機，只新頭殼 ・ 18 小時前
賴清德「台灣之盾」戰力堪憂？陳永康點出國產無人機盲點：應盡速進行跨部會協商
總統賴清德10月10日在國慶典禮上宣示將打造台灣之盾（T-dome），國軍也積極與國內外廠商組建無人機國家隊。針對此事，國民黨立委陳永康今（6）日在立法院質詢國防部長顧立雄，點出當前台灣發展無人機的盲點在於儘管構建了硬體，但在傳輸量、以及後續維持的經費，都需要國防部進一步的完善相關建置。陳永康指出，UAV（無人機）的鏈路與硬體的基本原則是必須符合不對稱作戰的......風傳媒 ・ 7 小時前
這國只花「1歐元」買到18架F-16！荷蘭戰機大放送 還要幫烏克蘭訓練飛官
羅馬尼亞正式以象徵性「1歐元」的價格，從荷蘭手中購得18架退役的F-16戰機，並已於3日正式移交，這些戰機未來將進駐羅馬尼亞的「歐洲F-16訓練中心」（EFTC），不只幫助培訓羅馬尼亞飛官，也將協助訓練烏克蘭飛行員。根據軍事媒體《The Warzone》報導指出，雖然這筆交易在帳面上只賣1歐元，不過羅馬尼亞仍需支付稅金，根據飛機、後勤支援等貨物的申報價值計算......風傳媒 ・ 1 天前
以色列突下令 ! 700輛中國電動車全數召回 軍方 : 恐外洩地理數據
[Newtalk新聞] 以色列媒體 11 月 2 日報導，因擔憂中國電動車可能存在資訊安全風險，以色列軍方近日決定禁止中國製汽車進入軍事基地，並下令召回先前採購的約 700 輛中國電動車。這項舉動不僅引發國內外關注，也被視為國際政治博弈在科技領域的又一次延伸。 根據報導，以色列軍方早在數月前便下達禁令，限制中國汽車進入軍事設施。此次全面召回被視為該禁令的延續與強化措施。軍方官員表示，中國電動車配備的智慧車載系統與攝影鏡頭，可能導致敏感資訊外洩，尤其涉及行車軌跡、地理數據與影像資料等國防相關內容。 儘管以色列曾在採購後對車載系統進行技術封鎖與防護，阻斷潛在的數據傳輸，但最終仍決定回收所有車輛。有分析指出，這或意味著軍方在後續評估中發現新的安全風險。不過，具體原因及技術細節，官方至今尚未公開。 儘管以色列曾在採購後對車載系統進行技術封鎖與防護，阻斷潛在的數據傳輸，但最終仍決定回收所有車輛。 圖:翻攝自軍哥的雜談 值得注意的是，外媒指出，位於特拉維夫的以色列國防部總部目前仍在使用部分中國汽車。這項「例外」安排引發外界揣測，一方面反映軍方對中國汽車安全性的警覺態度，另一方面也顯示以色列在對中國新頭殼 ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 14 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 11 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 20 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 21 小時前
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 8 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 16 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 16 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前