「軍傳媒」打通國軍任督二脈，TAK系統改寫國軍指揮作戰節奏

「陸勝一號」操演中機步234旅的CM33/34裝甲車向模擬敵軍陣地發起進攻

「陸勝一號」操演已經結束，國防部於上月30日邀請媒體至雲林元長古安宮採訪機步234旅的作戰演練。當天演練想定是機步234旅發起攻擊，沿著台19線向北進攻，經由無人機偵查發現元長古安宮牌樓附近有敵軍陣地，為了鞏固沿台19線北上裝甲矛頭的側翼，因此派出CM-33/34裝甲車進行掃蕩清除。

這次「陸勝一號」操演主軸就是陸軍新引進的TAK系統（Tactical Assault Kit），Android Tactical Assault Kit (ATAK，有時亦稱 Android Team Awareness Kit) 是由 Air Force Research Laboratory (AFRL) 為 Android 平台開發、並由 TAK Product Center 維護的一款地理空間 (geospatial) 與戰場態勢感知 (situational awareness) 軟體。該系統可安裝於智慧手機、平板電腦，並搭配TAK伺服器 (TAKServer) ，形成「地圖 + 即時位置 +資訊分享」的作戰節點。

本次操演甲、乙軍特別配屬陸航、特戰、心戰、後備、資通電及空軍等部隊，軍方使用TAK系統其核心功能包括實時地理定位與顯示、共用操作圖 (common operational picture, COP)、任務圖資疊加、近即時通訊與協同標記、以及插件架構以整合偵察、火力標定、無人機影像、電子戰功能等。與維安特勤隊使用TAK系統的不同在於，特警隊偏重小區域、單兵狀態分享功能，因此更整合影像、通訊等，並與小型無人機的畫面相連提供小組指揮官即時參考，而國軍使用TAK系統比較偏向是大區域的戰場單位掌握，用以破除戰場迷霧。簡言之，TAK系統將複雜的傳統指揮控制 (C2) 模式壓縮至行動裝置就可以解決，為部隊及支援單位提供快速、共享、視覺化的戰場圖像。

