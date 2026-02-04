「軍傳媒」格陵蘭與台海衝突型態的本質差異
隨著美伊戰爭可能爆發，國際輿論的關注焦點逐漸轉移，先前圍繞格陵蘭島的爭議也暫時淡出新聞版面。然而，這並不代表格陵蘭的戰略重要性有所下降。相反地，川普政府多次明確表態希望掌握格陵蘭，正凸顯這座冰封島嶼在大國競逐格局中的獨特軍事價值。
對美國而言，格陵蘭的核心意義在於「看得更早、聽得更遠」。其地理位置使美軍能提早偵知來自北極方向的飛彈、航空器或其他異常軍事行動，為北美本土防禦爭取更充裕的反應時間。同時，格陵蘭位處北冰洋通往北大西洋的要衝，極適合用於監視並制衡敵方潛艦、水面艦艇與遠程航空兵力。在戰時情境下，格陵蘭往往會率先成為情報蒐集、預警、反潛與空防行動的重點區域，等同於扼守高緯度進入大西洋的重要門戶。
相較之下，位於西太平洋的台灣，則扮演著截然不同的戰略角色。台灣本身就是南海通往西太平洋的重要海空通道之一，台灣海峽更是全球最繁忙的商業航線之一，對東亞盟友與區域經貿體系具有高度牽動性，包括日本與南韓的對外貿易都高度依賴此一航道。也因此，一旦美中之間因台海問題爆發衝突，戰事極可能迅速轉化為「海空封鎖與反封鎖、制空制海權爭奪、兩棲行動與飛彈打擊」等高強度、正面對抗的作戰型態。
若將視角拉高至美、中、俄同時對峙的情境，格陵蘭周邊反而更可能成為第一時間升溫的前線之一。然而，這種「前線」的樣貌，與台海戰場存在本質差異。首先必須認清一個現實前提：格陵蘭地廣人稀，基礎建設有限，無論在港口、道路或補給能力上，都遠不如歐洲本土或印太地區的大型軍事基地。這使得各方對格陵蘭的軍事運用，更傾向於以少量但高價值的能力撐起戰略效果，而非在島嶼周邊集結大量兵力進行決戰。
其他人也在看
砸3156億國艦國造是「高價拼裝車」？陳揮文揭「紅區裝備」內幕：台灣根本做不出來
國防部近日公布「114年度下半年列管軍品清單」，其中為強化國艦國造戰力，國軍預計興建潛艦救難艦、玉山艦、磐石艦、輕型巡防艦防空及反潛型、大武級救難艦等6型艦艇的後續艦，總計預算約3156億元。對此，媒體人陳揮文在節目《新聞大白話》指出，這些國艦國造都是拼裝車，「紅區裝備」台灣是做不出來的。針對國防部公布國艦國造6型後續艦，總計預算3156億元，陳揮文直言，......
藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」 盧秀燕一句話回應
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
美軍擊落無人機！伊朗回嗆 斷訊前已成功傳回情報
美伊戰火一觸即發！伊朗無人機3日直逼美軍「林肯」號航母，隨即遭到F-35匿蹤戰機擊落。伊朗革命衛隊聲稱，無人機在斷訊以前，成功將所蒐集的情報傳送回控制中心。儘管緊張情勢升溫，美伊兩國仍尋求外交管道。除了白宮證實會談仍按照計畫進行，德黑蘭也稱多個國家願意出面當東道主，居中主持兩國的協商。
美國議員連番說重話！他揭：對台灣在野不耐
[NOWnews今日新聞]藍白上會期聯手在立法院擋國防特別條例，導致無法付委實質審查，引長期挺台的美國共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（RogerWicker），在社群平台點名台灣在野大幅刪減台...
不挺高嘉瑜選議員？王世堅直呼非常驚訝：我會勸她改選「這職位」
即時中心／高睿鴻報導前（2024）年競選立委連任失敗後，前綠委高嘉瑜歷經短暫沉潛，今年打算捲土重來、爭取民進黨提名選北市港湖區議員，並於今（4）早正式登記。不過，一向與她關係良好、同黨的資深立委王世堅聽聞消息時，直言「非常驚訝」；他直言說，像高這樣才貌雙全的條件，其實參選台北市長才有道理。王世堅也承諾，自己會去勸勸她，既然打算要選，以其知名度而言，若能競選市長，將有望打出一場不一樣的選戰。王世堅早上受訪時，聽聞高嘉瑜前往黨部登記參選議員，直呼相當意外，並接著說：「她大概是要來登記選市長的吧？怎麼會回鍋選議員，這倒是蠻讓人意外的啦！」。他續指，以高嘉瑜的學經歷、以及政治上的資歷，都非常適合參選台北市長；雖然自己之前也曾推薦過行政院副院長鄭麗君、黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄等人，但還有另一個人選，那就是高嘉瑜。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）至於為何推薦她？王世堅回應說，「以她過去在台北市議會的表現，無論是問政、地方服務，都做得非常好；市政經驗、嫻熟程度沒話說，堪稱學養俱佳」。因此他也強調，如果高嘉瑜決定登記選市長，「那我就一定會去陪她」。王世堅認為，高嘉瑜若參選市長，將能打出一場很不一樣的選戰，因為她過去選議員或立委時，選法就有別於一般傳統；「她就像一隻快樂的小鳥，到處快樂飛翔、開心唱歌覓食，她就是這樣」，他說。因此王世堅表示，這樣的選法，很有機會打破傳統窠臼、殺出一條嶄新的路，「所以我一直認為，她應該是來登記參選市長，這樣才對吧！」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）另一方面，王世堅今天也帶領北市議員擬參選者呂瀅瀅、賴俊翰等人，共同登記參選。後兩者早已被外界視為「堅系子弟兵」，王本人也笑著回應說：「我們民進黨總算有個新的、最小的派系，堅系！」。他接著表示，長年以來，「堅系」一直都只有王世堅一個人，但如今面臨議員初選，自己就打算帶領好朋友、甚至相隔兩代的年輕新進，一起來參選議員，這是很難得的政治聚會。不過，王世堅接著話鋒一轉，澄清說，他與呂瀅瀅、賴俊翰其實不是真的派系，而是長年以來，會一起討論政治事務，所以「走得比較近」。而剛好這次初選相當激烈、而他們隸屬的選區，選情也相當艱困，所以自己就來幫點小忙。王世堅表示，自己期盼能用這樣的方式，趕快讓他們的知名度迅速打開，因為初選是採計全民調，知名度非常重要。原文出處：快新聞／不挺高嘉瑜選議員？王世堅直呼非常驚訝：我會勸她改選「這職位」 更多民視新聞報導中部民眾注意！虎航「台中-沖繩」新航線3月底開通 機票最低價1599起最新／黑吃黑？北市驚傳女子遭詐提700萬現金暗巷面交 隨即遭第三人劫走獨家／賴清德、吳思瑤得力助手出線 李俊俋入民進黨中央接「2黨職」
美商務部長憂晶片過度集中台灣 目標取得4成市占
（中央社記者鍾佑貞華盛頓2026年02月3日專電）美國商務部長盧特尼克今天在關鍵礦產相關座談中，再度提到把所有半導體製造都放在「距中國只有80英里的地方」根本不合邏輯。川普任內的目標是在先進半導體製造領域取得40%的市占率。美國總統川普力推供應鏈韌性，昨天啟動關鍵礦產儲備計畫，智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天也盛大舉行同議題座談，盧特尼克（HowardLutnick）及國務院經濟事務次卿海柏格（JacobHelberg）等內閣官員出席。盧特尼克於會中重申「把半導體產業帶回美國」的核心政策，指「不能把所有半導體製造都放在距中國只有 80英里的地方」。這屆政府的目標是在先進半導體製造中取得40%的市占率，規模將達1.2兆美元（約新台幣37.9兆元）。他說，他所指的並非資料中心，而是指用來生產晶片的晶圓，這些晶圓再創造數兆美元的國內生產毛額（GDP）。美國過去的晶片產量是零，如今正生產200萬顆輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片。海柏格則於另一場次提到他主導的「矽和平」（Pax Silica）倡議。「矽和平」陣容不斷擴大下，主持人問到，參與國是否將面臨於美中之間選邊
李貞秀未放棄中國籍？政委：應回收當選證書
[NOWnews今日新聞]民眾黨新立委李貞秀昨（3）日上任高喊唯一效忠中華民國，但由於她當年以中配身份來台定居，目前是否仍具中國籍引爆爭議。對此，行政院政務委員陳金德昨（3）日指出，候選人參選時不需即...
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
批黃國昌喊在野「打下高雄」淪政治分贓 尹立：反映民眾黨末路焦慮
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導 民眾黨主席黃國昌日前卸任立委並接受媒體專訪，對於2026選戰布局，拋出「北國昌、南文哲」的雙太陽架構，並指出在野黨的最大戰略目標就是「打下高雄」。對此，罷韓四君子、民進黨高雄市議員初選參選人尹立批評，黃國昌整篇專訪充斥著傲慢的政治精算與敵我鬥爭的語言，卻唯獨看不見對「人民」與「治理」的半點誠意。 黃國昌指出「縣市長選...
遭爆離婚不具陸籍配偶身分 李貞秀：在台灣30年生兒育女 落地生根
陸籍配偶李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，外傳李貞秀已與丈夫離婚，已不具陸籍配偶身分。李貞秀今天表示，女人不是男人的附庸，她來台灣30年，在台灣生兒育女、落地生根，怎麼會跟台灣沒有連結。每段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿來討論。從政是她個人的選擇，不希望累及家人，家人保有生活隱私的自由。
李貞秀當選立委卻不能就職？她轟政府錯亂
[NOWnews今日新聞]立法院第五會期報到，6名新科民眾黨立委也進軍國會，不過其中具有中國籍配偶身分的李貞秀，遭綠營質疑擁有雙重國籍，不能就職立委。藍營則反批這是藉機在偷渡兩國論，國民黨發言人、新北...
1.5兆國防預算卡關！藍率團赴中國交流 美參議員怒轟：是在玩火
1.25兆元國防特別條例在藍白聯手下10度遭到封殺，同時間，國民黨副主席蕭旭岑又率團赴中與中國智庫交流，規劃進一步接觸行程。藍白的相關舉動不僅在國內引發爭議，也引起美國政界高度關注，美國參議員公開點名批評，指國民黨為了向中國低頭而刪減台灣國防預算，根本是在玩火。
李貞秀稱中國不讓她放棄國籍 牧師翻中國法條：原因只有一項
台灣民眾黨6位新科不分區立委3日宣誓就職，針對外界關注的國籍議題，中配李貞秀拿出機票、文件等強調自己想放棄中國國籍但不被中國公安局受理，黃春生牧師批評，搞事的民眾黨甘做惡魔黨的爪牙，他表示，李貞秀稱中國不讓她放棄國籍，原因只有一項，中華人民共和國國籍法第十二條：國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍。
李貞秀認了！申請放棄國籍「中國機關不受理」 竟又要內政部做這事
即時中心／黃于庭、許雯絜報導民眾黨執行「2年條款」，6席不分區立委今（3）日宣誓就職，擁有中配身分的李貞秀，其國籍爭議持續受到外界關注。內政部昨（2）日將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達辦公室，若其未於到職前辦理放棄外國國籍，經查不符《國籍法》第20條規定，立法院即應予以解職。李貞秀受訪時秀出中國機票、高鐵票，表示自己親自飛了一趟，但當地均不受理放棄國籍。對此，內政部昨日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室，另因該黨黨團主任陳智菡對外表示，李貞秀已向該國申請放棄國籍，該部作為《國籍法》主管機關，再於同日函請李貞秀提供已辦理喪失中國大陸國籍證明影本，以作為處理國籍案件之參考。內政部說明，倘立法委員未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符《國籍法》第20條之意旨；而立法院就立法委員有無《國籍法》第20條情形，自應依職權進行調查，如經查明立法委員不符規定，即應予以解職。「貞秀熱愛台灣，認同中華民國」，李貞秀表示，昨天中選會已經頒發當選證書給她，剛剛她也完成宣誓，身為立委唯一效忠中華民國，她雖然不在台灣出生，但來到台灣落地生根、生兒育女、工作繳稅，在台居住超過30年，5個子女都是台灣人，她在台灣居住時間比在中國還久。民眾黨立委李貞秀拿出「放棄國籍證明書」，不過她表示中國當地機關不予受理。（圖／民視新聞）李貞秀說，請國人同胞放心，自己保護台灣的決心不比台灣人少，她也秀出機票、中國高鐵票，表示去（2025）年特別飛了一趟中國，一路拿的都是中華民國護照、出入中國一樣使用台胞證。接著，李貞秀拿出退出中華人民共和國申請表，她前往出生地衡南縣公安局出入境管理局，想要申請放棄國籍，不過對方完全不受理；她又前往市公安局，同樣不被受理，如同陸委會主委邱垂正所言，到目前為止沒有任何中配可以成功放棄中國國籍。她也說，自己會將中國不受理的放棄國籍申請書交給內政部，請他們去放棄看看。原文出處：快新聞／李貞秀認了！申請放棄國籍「中國機關不受理」 竟又要內政部做這事 更多民視新聞報導毛嘉慶傳騷擾女黨工 民眾黨中評會認有調查必要：暫停該選區初選民調多位美政要批評「民眾黨自提國防預算」！律師：難以取信國際社會親中的報應？世衛組織慘了「恐將裁員25%」 兩國家撤資成為關鍵
烏俄和平談判露曙光？ 川普：應該會有好消息｜#鏡新聞
俄羅斯克里姆林宮指出，美烏俄三方談判，將從本月4日(2/4)開始，在阿拉伯聯合大公國展開，美國總統川普表示，會有好消息。但和談中最具爭議的條款之一，就是烏東頓巴斯地區應該屬於哪一方，烏俄雙方至今都還在爭奪中。但根據最新民調顯示，超過半數的烏克蘭民眾，不接受割讓頓巴斯，以換取歐美國家的安全保障。
吳思瑤麾下「最強戰將」出馬了！將競選新北議員 本人超猛背景曝光
即時中心／高睿鴻報導為備戰年底九合一大選，各黨都在積極布局候選人名單，特別是牽涉人數眾多的議員初選，競爭更是進入白熱化階段。民進黨方面，新北議員初選登記今（4）日開跑，據悉，新莊區戰況尤其激烈；更有傳言，新莊將是全市少數辦理初選民調的戰區。令人注目的是，綠委兼黨政策會執行長吳思瑤，也親自前來陪同參選人之一、她昔日的國會辦公室主任吳奕萱，一起開展拜票行程；吳思瑤也親自掛保證，吳奕萱絕對是優質即戰力。吳思瑤說，她對助理工作的標準，堪稱「行業內知名的嚴謹」，不僅要懂政策、會服務，更要能「論述作戰」。而吳奕萱過去擔任吳思瑤國會辦公室主任，不僅是綠營中生代備受矚目的幕僚，更是她嚴格訓練出的「最強戰力」；吳思瑤說，她歷經兩屆教育文化委員會、以及民進黨立院黨團訓練，絕對是「思瑤魔鬼特訓班」認證的優質即戰力。吳思瑤接著指出，她與吳奕萱兩人，共同經歷兩次艱困的罷免投票、四大公投攻防戰；過去，陳時中競選台北市長、以及賴清德競選總統期間，吳思瑤擔任選戰總幹事，吳奕萱則作為核心幕僚，展現高度執行力。吳思瑤擔任立法院黨團幹事長期間，吳奕萱則協助處理繁重的國會攻防、法案協調，因此具備宏觀政治視野。民進黨立委吳思瑤（左）、新北市議員擬參選人吳奕萱（右）。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）綜上所述，吳思瑤指出，這些年的國會磨練，無疑是真正的「魔鬼特訓」；因此，無論法案問政或地方服務，吳奕萱早已具備「一上任就上手」的實力。吳思瑤更感性地直言說：「吳奕萱就是吳思瑤的妹妹！雖然沒有血緣關係，但我們是政治工作上的好姐妹」。不僅吳思瑤力挺，在地立委吳秉叡也支持，更霸氣喊出「選姓吳的，就是品質保證！」，誓言將雙北最強的問政能量，灌注給這名最優秀新人。據悉，此次新莊區議員初選，除現任翁震州、林秉宥等人爭取連任，另有正國會系統的陳岱吟、前議員陳科名辦公室主任翁昭仁、以及吳奕萱等新人參選。吳思瑤強調背書吳奕萱，指出後者擁有完整資歷，無論問政、服務，都是能「馬上上工的即戰力」。此次吳奕萱投入新莊區市議員選舉，也是希望將「中央級」問政品質與服務效率，一口氣帶到新莊。值得一提的是，吳思瑤本身也是「幕僚轉戰民代」，麾下也曾有不少助理投入選戰，目前已有台北市議員陳賢蔚、新北市議員戴瑋姍、桃園市議員許家睿、台中市議員黃守達、嘉義市議員林煒軒，皆受各地選民肯定當選；而本屆選戰，除了吳奕萱在新莊參選，另有參選桃園市楊梅區議員的項柏翰，期盼讓吳思瑤子弟兵遍地開花更盛。吳奕萱也感謝「恩師」吳思瑤今日特地陪同，站路口、掃市場。她表示，過去10年歷練，讓自己深知如何將複雜的政策，轉化為對民眾有感的建設。她也承諾會延續「思瑤魔鬼特訓班」精神，以最紮實的態度服務新莊鄉親，力拚通過初選，為新莊注入最強的新生代力量。原文出處：快新聞／吳思瑤麾下「最強戰將」出馬了！將競選新北議員 本人超猛背景曝光 更多民視新聞報導打詐新規來了！金管會點名「14行為」被列可疑帳戶 修法內容一次看不挺高嘉瑜選議員？王世堅直呼非常驚訝：我會勸她改選「這職位」美濃大峽谷案起訴12人 陳其邁：不清除廢棄物就扣押財產
高嘉瑜登記選港湖遭扶龍王迴避？王世堅：沒避開好友
前立委高嘉瑜要選港湖議員，讓陪小雞登記、同樣也去民進黨北市黨部的立委王世堅，直呼很意外，儘管兩人沒見面，但王世堅笑說，高嘉瑜應該是要選台北市長吧！ 事實上，號稱「吸票機」的高嘉瑜，已被同黨同志喊，「要配票」。對此，高嘉瑜表示願意配合市黨部規劃。 #高嘉瑜#王世堅#台北市長
北捷大橋頭、三重國小站明進行無差別攻擊演練 周邊收細胞簡訊勿驚慌
台北市政府今天表示，明天（5日）下午1時30分將在捷運大橋頭站及三重國小站進行無差別攻擊實兵演練，屆時將針對大橋頭站周邊500公尺，發送細胞簡訊顯示「發生重大治安案件」，若民眾收到簡訊不須驚慌。
捲性騷風波! 毛嘉慶宣布"退出民眾黨中壢議員初選"
政治中心／綜合報導媒體人毛嘉慶，原本投入民眾黨桃園中壢區議員的初選，但因為被同樣有意參選的前社發部主任張清俊爆料，先前曾對黨內「女神級黨工」，獲提名參選台中議員的劉芩妤言語性騷，昨天毛嘉慶還上節目喊冤，沒想到，今天（3日）下午，突然在臉書上宣布，要退出民眾黨初選。媒體人毛嘉慶（2.2）：「他可以用幾乎零成本的事情，去傷害了一個人的一輩子。」前一天還在節目上大聲替自己辯駁，媒體人毛嘉慶，正準備投入民眾黨桃園中壢選區的議員初選，卻被爆出涉嫌對民眾黨女神級黨工言語性騷，3日下午突然在臉書發聲，做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是不對，直接說，會誠摯道歉，強調自己沒說過什麼開房間踰矩的話，因此宣布，要退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在。民眾黨前社發部主任張清俊在臉書回應，黨內機關自失立場，已不值得信任。（圖／民視新聞）媒體人毛嘉慶（2.2）：「一直到現在，連人事時地物沒有出現，對那位女性，跟對我來說，其實真的都是傷害。」前一天還指控，賺到的只有那位黑函製造者張清俊，直指是政治鬥爭，因為民眾黨前社發部主任張清俊也加入桃園市議員初選，眼看鷸蚌相爭、不可開交，舉報到中評會的張清俊說，當事人、舉報人都被公開，砲轟黨內機關自失立場，不值得信任。媒體人毛嘉慶（2.2）：「他刻意要在初選前一週，但這其實是，就是很惡質的一個選風，跟心態操作，真的是覺得此風不可長。」媒體人毛嘉慶由藍轉白，現在又宣布退出民眾黨桃園市議員初選。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「我要再次重申，台灣民眾黨會用最高的標準，要求所有的從政同志。」民眾黨中評會對外放話，應該要暫停中壢選區的初選民調，毛嘉慶攪亂民眾黨初選的一池春水，出身新聞圈的他，2010年加入國民黨，是前主席洪秀柱的子弟兵，但2023年，因為違規參選、以及跟安定力量合作等行為，被國民黨開除黨籍，去年12月19日，加入民眾黨，沒想到，不到2個月的時間，就退選，政治路，跌跌撞撞！原文出處：毛嘉慶捲性騷風波！ 宣布「退出民眾黨中壢議員初選」 更多民視新聞報導國會「綠白合」有望？民眾黨新總召突鬆口：福國利民法案都可談李貞秀證實已離婚 「友好分手」說法掀網炸：根本不是中配李貞秀亮「台灣護照」滅火雙重國籍！他揪「魔鬼細節」打臉了
新黨聲援李貞秀「為中配權益發聲」 前中配村長促停止政治操作
中配李貞秀今（3日）宣誓就職民眾黨不分區立委，其國籍問題持續引發外界熱議。同為中配的前花蓮村長鄧萬華在立法院前聲援中配權益，並呼籲社會正視相關法制與人權議題，停止政治操作，還給中配真正公平、民主、自由的權利。