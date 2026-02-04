一架隸屬於威斯康辛州空軍國民警衛隊的 KC-135 Stratotanker（KC-135 空中加油機），於 2025 年 10 月 7 日 停放在格陵蘭皮圖菲克太空軍基地（Pituffik Space Force Base）的停機坪上（DVIDS）

隨著美伊戰爭可能爆發，國際輿論的關注焦點逐漸轉移，先前圍繞格陵蘭島的爭議也暫時淡出新聞版面。然而，這並不代表格陵蘭的戰略重要性有所下降。相反地，川普政府多次明確表態希望掌握格陵蘭，正凸顯這座冰封島嶼在大國競逐格局中的獨特軍事價值。

對美國而言，格陵蘭的核心意義在於「看得更早、聽得更遠」。其地理位置使美軍能提早偵知來自北極方向的飛彈、航空器或其他異常軍事行動，為北美本土防禦爭取更充裕的反應時間。同時，格陵蘭位處北冰洋通往北大西洋的要衝，極適合用於監視並制衡敵方潛艦、水面艦艇與遠程航空兵力。在戰時情境下，格陵蘭往往會率先成為情報蒐集、預警、反潛與空防行動的重點區域，等同於扼守高緯度進入大西洋的重要門戶。

相較之下，位於西太平洋的台灣，則扮演著截然不同的戰略角色。台灣本身就是南海通往西太平洋的重要海空通道之一，台灣海峽更是全球最繁忙的商業航線之一，對東亞盟友與區域經貿體系具有高度牽動性，包括日本與南韓的對外貿易都高度依賴此一航道。也因此，一旦美中之間因台海問題爆發衝突，戰事極可能迅速轉化為「海空封鎖與反封鎖、制空制海權爭奪、兩棲行動與飛彈打擊」等高強度、正面對抗的作戰型態。

若將視角拉高至美、中、俄同時對峙的情境，格陵蘭周邊反而更可能成為第一時間升溫的前線之一。然而，這種「前線」的樣貌，與台海戰場存在本質差異。首先必須認清一個現實前提：格陵蘭地廣人稀，基礎建設有限，無論在港口、道路或補給能力上，都遠不如歐洲本土或印太地區的大型軍事基地。這使得各方對格陵蘭的軍事運用，更傾向於以少量但高價值的能力撐起戰略效果，而非在島嶼周邊集結大量兵力進行決戰。

全文連結請按此參閱「軍傳媒」格陵蘭與台海衝突型態的本質差異