「軍傳媒」歐洲心臟的中立之翼，奧地利空軍百年發展

奧地利的航空軍事起源可追溯至奧匈帝國時期，其在第一次世界大戰中即已建立「帝國和王國航空兵團（Imperial and Royal Aviation Troops）」。一次大戰後根據《凡爾賽條約》及後續條約，奧地利被禁止擁有軍用飛機，但從 1927 年起，透過參與參謀、地方民防及非正式訓練，建立起近似空軍的「飛行營（Fliegerregiment）」組織。當時機隊包括義大利 Fiat CR.20、CR.32 雙翼戰機、Gotha Go-145等訓練／偵察機型。這一階段對於後來奧地利空軍的「飛行兵基本能力」及培訓體系奠定了基礎。但1938年Anschluss（奧地利併入納粹德國）後，奧地利的飛行部隊被納入 德國空軍Luftwaffe，作為附屬單位運作，其獨立的空軍發展被中止。

戰後重建與中立定位（1955–1970）

戰後奧地利在1955年簽訂Austrian State Treaty，並於該年10月26日通過《中立法》，正式宣告永久中立。同年，奧地利空軍重新組建，根據官方資料所述，1955 年末開始以蘇聯捐贈的 Yak-11「Moose」與 Yak-18「Max」作為基礎訓練機型起步。

由於中立條款與國防政策的限制，奧地利初期並未配備先進戰鬥機，而採取以輕型訓練／監視／支援機為主的飛行力量，這一時期，從零開始的飛行員訓練、中立條款限制、到機隊來源混合（蘇聯、瑞典、英國）等，一個地理位於歐洲心臟、但宣告永久中立的國家，開始透過有限資源構建空中防衛能力。

奧地利空軍最初有四架Yak-11和四架Yak-18教練機，之後奧地利根據軍事援助計劃購買了更多的輕型教練機，其中包括一些富加CM170學士，但沒有購買現代戰鬥機；僅在1960年代初期從瑞典空軍購買了30架二手的J29飛行圓筒戰鬥機。

