「軍傳媒」無人載具在夜間海上搜救帶來的效能革命

空軍花蓮基地一架機號6700之F-16單座戰機，於昨（6）日18時17分起飛執行例行訓練，隨後於19時29分在花蓮豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘失聯。空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動、海巡署第一時間派遣PP-10095、10078巡防艇趕往。

夜間海上搜救向來被視為最困難、風險最高的任務之一。低能見度、浪高與強流，使落水者極難被發現，而搜救人員本身也暴露在高度危險的環境中。隨著無人機（UAV）與無人船（USV）技術成熟，夜間海上搜救正逐步從「人力極限挑戰」轉型為「系統化、科技化救援」，這類無人化載具能做到的是並非取代傳統搜救，而是大幅放大整體救援效能。

傳統夜間海上搜救的結構性限制

現行夜間海上搜救主要仰賴救援艇與直升機，但兩者皆存在明顯限制。在夜間與惡劣天候下，可見光幾乎失效，要以目視尋找極其困難，搜尋高度依賴經驗與運氣。且直升機若沒有夜航設備及經驗，在夜間飛行的風險高、成本昂貴，且不能長時間滯空；而海上救援艇在浪高與視距受限情況下要在茫茫大海中尋找一個人，機率真的太低，而當搜索範圍一旦擴大，傳統平行或扇形搜索的效率將快速下降，很容易就錯失黃金救援時間。

快速發現與精準定位，於時間賽跑的關鍵角色

無人機在夜間海上搜救中，最具突破性的能力來自熱影像感測器，海水溫度通常低於人體體溫，落水者即使未穿反光衣物，仍會在熱影像中形成明顯熱點。搭載中長續航力的無人機，可在短時間內掃描大面積海域，完成傳統需數倍時間的人力搜索。

