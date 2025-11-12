「軍傳媒」獵雷官兵的專業傳承與責任
現任永嘉軍艦艦長陳昱森中校，過去曾歷練獵雷官，也曾在國防部情報參謀次長室擔任情報官，讓他具備敏銳的國際情勢判斷力與對國際法的深厚理解。帥氣的外表下，是一雙時刻觀察局勢、冷靜分析的眼神。這些歷練使他在領導艦艇時，更能預判環境與情勢的變化，及早規劃應對。
雖然獵雷艦不需要如主戰艦艇般長時間遠航巡弋，但其任務要求精準度高、決策反應快。艦長作為全艦靈魂人物，必須全面掌握艦況與人員狀態。陳昱森中校笑言，雖家住台南，距離左營軍港很近，但任務經常讓他長駐北部港口，一旦情勢有異，更會自主調整休假，時刻以任務為優先，這份責任感正是艦長的日常。
艦務隊的分工與專業
永嘉軍艦的艦務隊分為主戰、輪機、補給與反制四個部門，其中最為關鍵的就是聲納系統。隱身艙內的聲納，是整艦「眼睛」，能在黑暗的水下環境中精準搜尋。
聲納士官長馬克勤負責訓練組員，提升操作熟練度與判讀能力。他強調，聲納判讀必須即時且精確，因為在獵雷作戰中，風浪、氣溫與水溫都可能干擾聲波傳遞，天候與海象堪稱聲納的最大敵人。透過不斷演練，官兵能在惡劣環境中依然精準鎖定目標。
