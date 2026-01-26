「軍傳媒」現代步兵戰鬥車在台灣

定義現代步兵戰鬥車的存活率，早已不是「正面裝甲能擋幾發」，而是在整個作戰循環中，能否有效降低被發現、被鎖定、被砲兵覆蓋、被自殺型無人機攻擊與被反戰車飛彈（ATGM）命中的機率，並在遭受命中後，最大化乘員與搭載步兵的存活率。

比較萊茵金屬 KF-41 與其他世界各國主流IFV，可以清楚看出各自設計哲學與戰場假設的差異：

KF-41 ：以重型化與高度模組化裝甲為設計主軸，並可整合主動防護系統（APS）等方案，其目的並非追求單一性能指標，而是將機械化步兵載具推進到能在高威脅火網下維持生存、並持續發揮戰力的層級。

Puma ：德國路線在防護、感測與系統整合上更為極端，但相對代價是載兵數偏少（僅 6 名），也壓縮了部分編制與戰術運用的彈性。

CV90 ：整體取向相對均衡，強調模組化、網路化與可整合 APS 的設計思維，在大規模換裝與多地形長期運用下，通常更容易維持妥善率與升級一致性。

BMP-3 ：具備兩棲能力與強火力配置，但以鋁合金為主的裝甲結構與其重量級距，先天就難以將被動防護提升至與西方重型 IFV 相同的生存水準。

K21：採中量化車身設計，具備涉水能力與複合裝甲，在特定地形與快速機動任務中相當有價值；然而，一旦進入高密度反裝甲威脅環境，其持續作戰能力仍高度仰賴戰術運用（掩蔽、分散、快速轉移）與整體系統配套。

重型IFV的限制，往往不呈現在帳面數據上，而是來自道路與橋梁承載、狹窄道路網轉彎能力、武器彈藥支援需求、油料消耗與維保能量等結構性因素，這些細節不會出現在單車性能表中，卻往往決定一支裝甲部隊是否能準時、成建制、具執行任務能力的抵達決戰區，並真正形成可用戰力。

