「軍傳媒」瑞典鷹獅Gripen E/F 戰機能否成為烏克蘭空軍新戰鷹？

在美國退出援烏的行列後，歐洲國家替補了相關的空缺，最近傳出烏克蘭將向瑞典薩博（Saab）公司採購多達150架的鷹獅（Gripen） E/F 戰機，用以重新建立未來的空軍。

過往烏克蘭空軍清一色採用蘇系飛機，包括米格-29戰鬥機、蘇-25戰鬥轟炸機、蘇-24攻擊機和蘇-27/30重型戰鬥機，戰爭開始後三年，烏克蘭空軍除了原本的飛機外，也接收了歐盟國家的二手F-16以及幻象2000戰機，開始逐漸接觸西方航電系統的飛機；而Saab JAS 39 Gripen E/F 是由瑞典設計製造的一款第四代多功能單發戰機，相較於早期的 C/D 型，E/F 採用了更強勁的發動機、更大的內部油量與更現代化電子設備，使其整體性能大幅提升。具體來說，Gripen E 搭載的是通用電氣的 F414G（或稱 GE F414）發動機，使推力與動力都有明顯提升。

由於烏克蘭需要的是防禦作戰的多用途飛機，F-16自然是其首選，不過在目前川普政府對烏克蘭並不友好的情況下，瑞典的Gripen E/F浮上檯面，其機體設計強調靈活性與多任務能力，除傳統空對空作戰，它可執行對地攻擊、偵察、電子戰等任務。Gripen E配備新一代 AESA 雷達、紅外搜尋追蹤 (IRST) 系統、先進通訊與電子戰 (EW) 系統，以及多達十個掛架 (hard-points)，可掛載多種飛彈與武裝。這些設計讓Gripen戰機在航程、武器搭載與任務彈性上都有不錯的表現。

要訓練飛行員和地勤人員使用一種全新的、作戰理念不同、系統標識也使用外語的快速噴射戰機並不容易，烏克蘭空軍要從上世紀80年代的蘇聯飛機過渡到本世紀初的北約飛機，必然會帶來許多適應上的問題。此外也要考慮能否融入指揮控制系統發揮戰力，以及備用零件和武器庫存的建立能否符合需求等。

