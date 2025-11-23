美國的安杜里爾工業公司（Anduril）近期在全世界掀起一股炫風，其標榜的顛覆過往軍武研發模式在快物變動的無人載具時代受到注目。而除了Anduril之外，一家英國海事科技公司SubSea Craft，同樣宣稱其使命為「透過加速的研究、開發與交付海事技術，確保競爭優勢」。

當前海上情勢中，無人化與遠端操作技術日益成為海上作戰與監偵的新趨勢。軍事力量希望以較低風險、較低人員暴險的方法，延伸艦隊或特種作戰部隊在淺海、近岸或受限環境（如敵反介入/反拒止區域 A2/AD）中的存在；裝備需要具備模組化、快速交付、多任務轉換的能力（其對標的國家有點明顯）。

廣告 廣告

今年5月1日，SubSea Craft正式公布其最新的水面無人載具火星（MARS），並指出該平台從概念到下水僅用約 100 天就完成，MARS是該公司繼其潛／水域輸送平台VICTA之後，推出面向無人水面作戰的一體化方案。從歷程來看，MARS 的推出速度與強調模組性、無人化、可快速部署的特徵，都反映出當前西方海軍技術企業對未來戰場需求的反應。

MARS無人艇特性

MARS被定位為「低特徵／高速」無人水面載具，能在「人員風險不可接受」的環境中運作。且可作為「人／機協同」（Manned–Unmanned Teaming, MUM-T）平台，或完全自主運作，支援現有有人平台的擴充延伸。MARS能安裝酬載多種感測器，包含主動與被動偵測設備（如雷達、光電攝影機）、遊蕩彈藥（Loitering Munitions）等。其設計為可從中型至大型水面船艦發射或整合，具備彈性運用於不同作戰場域。由於MARS從構想到下水僅約100天，此快速交付意味其背後具備成熟開發流程、模組化架構與可能已預設作戰構型，同時也暗示能隨時因應需求改變，據多任務彈性功能。

未來戰場上，電子干擾應該是常駐的背景條件，SubSea Craft特別強調MARS能在通訊受限或GPS被干擾的環境中運作，並具備潛在弱訊號偵測、反偵察與生存能力。該型載具專為「爭奪控制、削弱對手網路」的現代海域爭奪設計。雖然目前公開資料中未全盤披露長度、排水量、續航力、最大速度等具體數據，但外部報導引述「可達約 30 節、航程達約 550 公里」為參考。

全文連結請按此參閱「軍傳媒」百日成型的海上作戰平台，英國SubSea Craft公司MARS無人艇