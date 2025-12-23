「軍傳媒」空軍戰力無聲的守護者

清晨正在執行跑道清掃的空軍機勤中隊

在每座空軍基地中，除了翱翔天際的軍用飛機，地面上還有一支無聲卻關鍵的後勤支援團隊。駐守於空軍第五戰術混合聯隊第五基勤大隊設施中隊的林為安中士，正是這群地勤人員的一員，負責駕駛各式重型機具，默默守護著戰機能順利升空的每一刻。

來自宜蘭的林為安，出身一般家庭，父母皆任職於民間企業，兄姊是工程師，弟弟則服務於救護單位。她踏入軍旅的契機，來自高中畢業前學長姊的經驗分享。五位空軍與兩位海軍的學長姐回校演講，再加上教官的引導說明，讓她決定投身軍旅，開啟不同的人生道路。

有別於許多軍人科系出身，林為安高中唸的是建築科，因而選擇與專業背景較接近的「工兵類」軍職。雖然進入目前單位是抽籤分發，但她沒有因此退縮，反而更加努力。從志願役士兵做起，三年後透過「兵轉士」制度成為士官，薪資與福利也有所提升。至今，她已走過軍旅生涯的第六個年頭。談及當初決定從軍時的家庭反應，母親一度強烈反對，認為這條路辛苦又艱難，父親則給予全力支持。

回憶新訓階段，第一次打靶、第一次戰鬥教練、第一次投擲手榴彈的經驗，都是她蛻變的起點。雖然當初體能薄弱、毫無駕駛經驗，但靠著同袍互助與單位幹部耐心教導，加上部隊提供免費考照輔導、練習機具與場地，讓她一步步走上專業之路。林為安感慨地說，這些在外界需花費高額學費才能習得的技能，在軍中只要願意學習，資源配套一應俱全。

