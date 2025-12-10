美國海軍航空母艦「傑拉德．R．福特號」（CVN 78）（左）於 2025 年 11 月 28 日南方之矛行動中，在加勒比海航行期間，與「補給級」快速戰鬥支援艦「補給號」（USNS Supply，T-AOE 6）進行海上補給作業（DVIDS）

為了打擊來自 Cartel de los Soles（太陽販毒集團），阻止毒品流入美國，美國部署了一支以福特號核動力航母（USS Gerald R. Ford）與其護航群、兩棲登陸艦與其他支援艦／後勤線為核心的聯合艦隊，搭載 83 架各類飛機（包括 F-35、P-8、無人機等），發起了南方之矛行動（Operation Southern Spear），至今擊沉時數艘小型快艇之外，亦有劍指委內瑞拉推翻現任總統馬杜洛的態勢，彷彿是1983年美軍入侵格瑞那達的再版。

廣告 廣告

根據Defense One報導分析，南方之矛行動許多被擊沉的只是舊款、成本低廉的快艇，一艘39英尺的 Flipper-type 快艇即便是新艇也只要40萬美元，遠低於部署單艘航母一天的成本。此外使用的彈藥，其單枚成本甚至超過毒販一個月收入的數倍。換句話說，在「投入 vs 目標價值／敵人資源」的計算中，美國是用遠超過對手的代價去撲殺相對便宜、低成本的毒品運輸平臺，過往這種「過度投入、低產出」的行動，美國都將陷入「付出遠高於收穫」的泥沼。

南方之矛的不對稱性與戰略風險

這場行動其實已經超過一般反毒的「警察／海上攔截」邏輯，而更接近軍事部署、乃至於「地緣政治壓力」的試探。當一個國家為了對付一個低資源、不具重大軍事實力的對手，動用航母、核子潛艦、兩棲艦、空中力量與無人機，這不再是一場純粹的執法行動，而是一場軍事威嚇斬首行動。

這樣的壓倒性不對稱軍力部署，一方面確保美方在海上的優勢，但也極具挑釁意味。因為部署本身，就可能改變該地區海上力量的權力平衡，引發委內瑞拉更多軍事緊張、沿岸防禦或非對稱反制（如快艇突襲、小型水雷／反艦武器／近岸導彈部署等）。

資料顯示，南方之矛行動不僅是摧毀毒品流通進入美國的管道，更試圖切斷支持委內瑞拉政權的毒品資金來源，進而削弱其軍警高層對政權的忠誠度與財政支持，削弱政權根基，整個行動更像是一場「半軍事、半經濟／金融」手段的混合壓力。

全文連結請按此參閱「軍傳媒」美國在委內瑞拉海域的高風險賭注：南方之矛行動