「軍傳媒」英國加速鞏固雷達核心技術，迎接未來多元挑戰

早在第二次世界大戰期間，英國就在英格蘭南部懷特島建立一些小型電子作業基地以支援雷達研發，該地區既具備足夠的工業基礎，也較為孤立，有利於敏感軍事技術的發展，BAE Systems位於英格蘭懷特島科維斯（Cowes）的設施，如今再次成為英國雷達工程的核心樞紐，承擔起開發下一代先進感測系統的重任。

現今這座設施的前身建於1964年，當時由Decca公司建造，主要負責航空雷達的製造，之後此工廠經過多次轉手，由Plessey收購後擴展為海軍與空防雷達的研發重鎮，再到1988年由GEC Siemens接管，該基地擴展了其在先進微波裝置、數位訊號處理和早期主動電子掃描陣列（AESA）方面的研發工作。，並最終成為BAE Systems的一部分。不論由何公司接管，它在英國國防電子技術史上始終扮演關鍵角色，曾參與多種重要系統的開發。

然而在成功研發出海軍專用的Sampson和Artisan雷達產品後，員工人數開始減少，英國海軍雷達領域數十年來累積的寶貴經驗將就此流失，而該廠主要依靠對現有產品進行漸進式升級來維持營運。但隨著心事雷達的需求增加，BAE近年來在雷達產品線上的投入增強，科維斯基地的業務也從舊產品的維護與小幅改進，轉向真正的新一代感測系統研發中心。該基地目前在海軍雷達、未來雷達、遠程空防與地面空防雷達四條產品線上同時發力，涵蓋從現役系統的生產與支援到更前瞻的技術示範項目，這不僅意味著技術創新重回正軌，也代表英國能在全球雷達技術競賽中保持自主權與競爭力。

考斯基地以北索倫特海域海空交通高度集中，為雷達測試提供了理想的場地，能夠模擬高度擁擠的海上作戰環境雷達的表現。而在東方布萊頓附近的海域、2018年竣工的蘭皮恩海上風電場也為評估大型海上設施對雷達性能的影響提供了一個有利的固定參考物。

