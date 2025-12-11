美國海軍亨利．J．凱撒級的艦隊補給油船 「亨利．J．凱撒號」（USNS Henry J. Kaiser, T-AO 187） 於 2025 年 11 月 20 日在進行海上加油（RAS）前，航行在 尼米茲級航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt, CVN 71） 旁 U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Apprentice Tyler Harstad

今年（2025年），英國皇家海軍執行以HMS Prince of Wales為核心的Carrier Strike Group 25（CSG25），代號Operation Highmast的演習中，快速油料補給艦垂整個演習行動的核心艦艇之一。根據海軍觀察網站Navy Lookout於2025年10月底的報導，春潮號（Tidespring ）自4月從英國出發後，作為CSG25的艦隊油輪，在數月部署中完成了79次海上補給任務，向航空母艦與其他友艦提供超過800萬加侖的柴油（2021年是1500萬加侖）與110萬加侖（2021年是370萬加侖）的航空燃油，2021年的演習中春潮號（Tidespring）完成了 111 次海上補給（平均兩天一次），為英國與多國艦艇提供燃油、物資與彈藥，對象包括加拿大、丹麥、法國、印度、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、南韓與美國等多國海軍。

廣告 廣告

由於胡塞武裝在紅海與亞丁灣持續攻擊商船，CSG25在穿越該區時採取「分離航線」作法，航母與護衛艦由紅海與巴布．曼德海峽北上時，ㄒ則繞道非洲南端，經好望角再橫越印度洋，隨後在印度洋與航母會合，出於對胡塞飛彈與無人機攻擊風險的考量，英方選擇不讓春潮號（Tidespring）與主戰鬥群一同穿越紅海，顯示即便對上是胡賽武裝，英國海軍也沒把握能完全保護重要的後勤補給艦。

在今年的Operation Highmast演習中，ㄒ累計航程超過36,000海浬，預計在2026年返國前還將再航行至少13,000海浬，且其中參與了多項關鍵演訓與戰略行動，例如她隨同打擊群參與「Med Strike」演習，之後航母戰鬥群穿越蘇伊士運河進入紅海時，春潮號（Tidespring）南下繞行非洲。

在印太地區，CSG25前往新加坡、澳洲北方水域參加護身軍刀（Talisman Sabre 2025）多國演習，期間春潮號（Tidespring）也與美國「喬治華盛頓」號航艦、兩棲攻擊艦「America」號以及日本海上自衛隊「加賀」號等艦隊共同演訓；Tidespring 作為唯一英方油輪，必須同時支撐英國航空母艦戰鬥群與多國艦艇補給需求。

在印度洋與南海，春潮號（Tidespring）完成了一次南海航行自由行動（Freedom of Navigation passage），並三度越過赤道，每次都依照傳統舉行「越線儀式」，同時在開普敦、杜庫姆、新加坡、達爾文、釜山、果阿與蒙巴薩等港口進行軍事外交與儀典活動。

全文連結請按此參閱「軍傳媒」補給艦隊的重要性，解析英國藍水海軍的後勤真相