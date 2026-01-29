「軍傳媒」解析北極戰略秩序的潛在重塑

2019年，美國時任總統川普（Donald Trump ）公開表達美國有意取得格陵蘭的構想，隨即在歐洲政界與主流媒體中引發強烈反彈，丹麥政府迅速否定此一可能性，相關討論多半被定調為缺乏外交分寸的政治失言。

然而到了川普的第二任期，已經無所顧忌顯露強人本質的川普於2025年底再度提出類似言論，且直接以武力及關稅威脅，批評者認為儼然是帝國主義再現。雖然川普在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）發表的演說中，再度髮夾彎明確表示不會以武力奪取格陵蘭，但強勢呼籲「立即談判」，討論收購格陵蘭，且宣布撤回對歐洲八國加徵關稅的威脅，但同時宣布已與北約（NATO）就格陵蘭及北極地區達成「框架協議」。

若從軍事地理與大國競逐的長期結構來看，川普的構想並非情緒性發言，而是將一項長期存在、卻始終被低調處理的戰略現實攤在檯面上。且維持一貫「川普想要、川普得到」的強勢主義，先以商業提出購買、再以武力攻擊威脅、同時祭出關稅制裁，逼迫對手做出讓步後再軟化得到比預期好的談判成果。這是川普政府一貫的手段，體現在與各國的談判上，包括台灣也是如此。如果自身沒有足夠的底氣與之抗衡，就會被迫接受如今的大國壓迫政治現實，如同加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 在達沃斯發表演說中提到，呼籲世界中等強國必須團結起來，抵制來自咄咄逼人的超級大國的脅迫。

從冷戰預警到北極戰略樞紐

格陵蘭在二十一世紀的北極安全架構中，已不再只是不重要邊緣區域，而是足以影響全球戰略平衡的關鍵樞紐。在冷戰初期，美蘇核戰略的基本假設之一，是洲際彈道飛彈將沿北極最短航線進行打擊。因此美國必須在北極建立一條可靠的預警與指揮鏈，而格陵蘭因其地理位置，成為不可替代的前沿感測節點。1951 年，美國與丹麥簽署格陵蘭防務協定，正式取得在當地設置軍事設施的權利，其最具代表性的成果，便是今日的 Pituffik Space Base。在冷戰高峰期，該基地的核心任務集中於洲際彈道飛彈的早期預警、北美防空體系的感測支援，以及戰略轟炸機北極航線的中繼。

