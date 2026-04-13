隨著遠程攻擊武器的普及，任何固定式的建築、工廠等都會遭到鎖定攻擊，因此地下化機動化是必然的趨勢，陸軍航空基地勤務廠（簡稱航勤廠）肩負著陸軍航空部隊的高級後勤維修，這次專訪中也曝光在機動化維修部分的能力。

在飛彈威脅下重塑航空後勤的分散與韌性

為了確保戰時的野戰修復能力，航勤廠有著一整套的機動貨櫃可移動式維修工廠，將小型檢修儀器安裝於標準貨櫃內，戰時以承載車隨時依照需求移動。目前是依照直升機的各個不同的系統來區分不同的保修站，那個每個保修站再以數個貨櫃來開設檢修站，不過因為也為主要考量電力及機台穩定，這是目前的瓶頸。

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舉例來說，目前的貨櫃是使用可擴展式，到定點後延伸出一倍的空間，外觀也從原本的標準迷彩逐步去識別化，在戰時可以更好地躲避偵測。由於目前都是以模組化維修更換，因此並不一定需要跟直升機位於同一地方，甚至在學校的教室、倉庫等就可以開設，但需要較準的機台就無法安裝在貨櫃移動，令壞呆有一些大型機台也無法移動，這是目前的痛點，戰時固定設施或機台若被摧毀則很難補充，未來將會逐步考量地下化。

航勤廠廠長蔡惠彣少將就說明，目前每個禮拜都會有實戰化的訓練，安排不總別的人員就貨櫃式維修工廠做訓練，由於機動貨櫃維修站是以所為單位，因此個別所安排人員輪訓，目前在漢光演習或重大眼訓時都已經有實際野外維修演練。

全文連結請按此參閱「軍傳媒」貨櫃裡的戰力，揭開陸軍直升機機動維修工廠的真實運作