第九屆台灣醫療科技展於12月4-7日在南港展覽館一館舉行，此次、展覽主題包括六大類醫療機器人、AI醫療科技、再生醫療、精準檢測、臨床專科應用等，開幕當天包括總統賴清德，立法院長韓國瑜、國防部長顧立雄都到場。

韓國瑜院長致詞時首先表示，根據國際商業雜誌《CEOWORLD》近期針對全球110個國家與地區的醫療制度進行排名，台灣名列世界第一，獲評為「全世界醫療保健系統最健全的國家」。「科技」與「醫療」雙引擎，使本展覽早在2017年創辦以來，不僅是全球首創以醫院為核心的國際展會，也無愧為亞太地區最具代表性的醫療大展。

廣告 廣告

之後賴清德總統接著致詞表示，這幾年來臺灣醫療科技產業已經打下良好基礎，臺灣不僅醫療水準高，生物科技產業也具有相當規模，更難得的是具備強大的半導體、人工智慧、物聯網、雲端運算及5G通訊等科技產業，強強聯手，打下臺灣持續發展醫療科技產業的基礎。這幾年來臺灣醫療服務積極走向國際，包括以「醫療新南向」，在印度、印尼、越南、汶萊、菲律賓、泰國、馬來西亞、緬甸等國家，建立醫療合作與人才培訓機制，今年就有200位東南亞國家醫院的院長來台看展。

國防部軍醫局下轄的國軍醫療體系也都有參展，三軍總醫院個分院都個別展示出其在各個醫學領域裡專業的發展與創新科技，區分成軍陣醫學、高端技術、創新科技、AI研發等區塊。

全文連結請按此參閱「軍傳媒」軍陣醫學與AI創新，國軍醫療體系逐漸進化