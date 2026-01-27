「軍傳媒」適合島嶼防衛的現代戰馬，海馬士多管火箭系統

在冷兵器時代，使用戰馬的騎兵隊、以及馬拉戰車的出現，讓軍隊第一次能夠快速移動兵力、迅速打擊敵人薄弱處，或是繞其側背加以偷襲，造成混亂或是一舉擊潰。當時誰掌握了足夠數量的戰馬，誰就掌握了戰爭的主動權，這也是南宋因為缺少北方良駒而兵力不振的原因之一。

機動力一直是改變戰爭型態的關鍵因素。它使軍隊能快速集中兵力、選擇交戰時機，並在完成打擊後迅速撤離。騎兵的戰術價值，不在於正面衝鋒的瞬間，而在於迫使對手必須持續回應、疲於應付。誰能掌握機動節奏，誰就能主導戰場的主動權。

進入火藥與工業化戰爭後，真正的戰馬逐漸退出戰場，但其戰爭邏輯並未消失，而是轉移到新的載體之上。一次大戰中戰車的出現打破壕溝戰的僵持，二次大戰裝甲部隊的衝鋒改寫機動戰的定義，冷戰時期斯聯的裝甲洪流成為西歐的噩夢，甚至衍伸出以小型戰術核彈打擊的戰術。今日的輪型裝甲車、機動火力平台與遠程打擊系統，本質上都是「戰馬精神」的延續。它們所承載的，依然是速度、選擇權與生存能力。

臺灣近年引進的海馬士多管火箭系統，就是屬於機動火力平台，多管火箭並非新式武器。早在第二次世界大戰與冷戰時期，它便被廣泛運用於戰役層級的火力準備，其核心任務是以數量取勝，對敵方陣地實施大面積壓制。然而，傳統多管火箭存在幾項結構性限制：部署時間長、射擊陣地固定、轉移困難，往往在完成一次射擊後便暴露位置，而這個缺陷在進入反砲兵雷達普及的現代化戰爭時代，同樣的模式必須承擔高風險的反制火力，已經無法在現代戰場生存下去。

