陸軍第十軍團9日於臺中大甲溪出海口南北岸周邊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證」射擊訓練，整合58砲指部及586旅等部隊，動員雷霆2000多管火箭系統、M109A2自走砲、M110A2自走砲、155公厘榴彈砲、120迫擊砲及拖式飛彈車等多項武器，總計6類、372發實彈，在約20公里正面、8處陣地分散同步展開。這不僅是一次火力展示，更是以作戰地境為背景，驗證聯合火力指揮、異地分區射擊、戰場機動部署與擊殺鏈運作成效的重要訓練。

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本次射擊以敵軍兩棲兵力企圖進犯中部地區為想定，9日上午8時後正式展開。首先由中科院自行研發的雷霆2000多管火箭系統，對模擬於白沙屯海灘登陸之敵實施區域打擊，總共三台車、每台發射60發Mk-15火箭彈共180發；後續再由M109A2，分成三個陣地7+7+6台，總共是20門火砲60發砲彈，對甲南海灘方向之敵軍實施要域火殲，藉由連續壓制與火力覆蓋，遲滯並削弱敵軍登陸後戰力。當敵軍模擬突入後，拖式飛彈車與120迫擊砲則接續投入，執行近距離反裝甲與持續壓制任務，完整呈現從遠距區域打擊、縱深火力削弱，到近距離反擊的多層次防衛火力運用。 其中雷霆2000多管火箭系統時隔多年後，再度於實施實彈射擊。58砲指部火箭連連長廖能政 少校受訪時表示，部隊在任務過程中面對天候與環境影響，但仍順利完成射擊任務，這對連隊而言不只是驗證裝備性能，也是檢驗官兵平時訓練的重要機會。

與過去重砲射擊不同的是，本次訓練更強調「實戰化」與臨戰部署節奏。過往部隊通常會提前一週進入陣地，完成各項射擊準備；然而這次改採前一日才進入作戰地境，進行陣地整備與射擊準備，使部隊必須在更短時間內完成部署、架設、檢查與通聯。受訪幹部指出，這樣的安排更接近戰時條件，也大幅增加官兵作業壓力，對火砲開設、車輛定位、彈藥整備與指揮管制都是實際考驗。

現地環境同樣增加訓練難度。大甲溪出海口周邊屬沙灘與軟質地面，與部隊平時多數訓練場域的硬質地形不同。火箭車與火砲在軟地面開設時，必須增加軟地座板，以確保射擊穩定度。受訪官兵說明，射擊前必須先將車體調整至水平狀態，但因泥土與沙地容易下陷，官兵需使用工具與鏟具重新整平地面，再完成座板設置與車體穩定作業。雖然準備時間相對緊迫，但部隊仍在時限內完成任務，顯示基層官兵對裝備操作與陣地開設程序已有相當熟練度。 全文連結請按此參閱「軍傳媒」重砲射擊驗證聯合火力 雷霆2000時隔多年實彈射擊