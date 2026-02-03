「軍傳媒」陸軍第十軍團115年春節加強戰備邀訪

農曆春節前夕，國軍依例實施春節加強戰備整備，除確保節日期間防衛戰力不中斷，並逐步轉化為接近實戰條件的即時應變演練。陸軍第十軍團指揮部日前舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，結合防空接戰、第五縱隊反制、無人機偵蒐與機動反擊等課目，呈現出陸軍在地面防衛思維上的顯著轉變。

本次邀訪操演場域選定於台中新社龍翔營區，想定情境設定為敵特攻分遣隊企圖滲透、奪占關鍵設施，並搭配空中突擊與低空威脅。操演由機步戰鬥隊擔任主體，結合特戰分遣隊、防空部隊與無人機系統，完整呈現陸軍地面部隊在現代戰場下的整體作戰樣貌。

從正面接戰到複合威脅操演想定

本次操演最關鍵的特點，在於不再以傳統野戰或灘岸對抗作為主軸，而是將作戰想定包含「敵特攻分遣隊滲透」、「空中突擊」、「內部策應」等複合威脅場景。

整個演練想定中，敵軍並非一次性大規模進攻，而是透過低空運兵直升機、潛伏第五縱隊與攻擊直升機協同運作，企圖奪占關鍵營區與節點設施。這樣的設計，明顯對應近年現代戰場常見的混合戰（Hybrid Warfare）與灰色地帶行動。

對陸軍而言，這類威脅對傳統防禦體系衝擊極大，交戰防線不再清楚，敵我界線模糊，作戰單位必須在高度不確定的情況下迅速判斷、部署並接戰。

