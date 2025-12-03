萊茵金屬曼恩在維也納工廠內的輪式自走砲樣車

在現代戰爭中，「空優」往往被視為陸海作戰能否成功的起點。然而，面對解放軍具備大規模遠程打擊與制空能力的條件，臺灣在戰事發生初期極有可能進入一段「無空優、甚至無制空」的戰略環境。在此情況下，陸軍能否持續有效輸出火力、保存戰力並削弱敵軍，是攸關島嶼防衛成敗的關鍵。

戰場主角不再是大規模集中砲兵，而是 分散、隱蔽、可穿插、不對稱的火力節點。輪式自走砲因其高度機動性、快速射擊節奏與地形適應力，正是未來臺灣地面作戰中最具「生存力與戰鬥持續力」的火力平台之一。

失去空優後的作戰環境

台灣的防衛特性，當陸軍面臨反登陸戰場時，空優很可能不再存在，甚至連陸航的存活都有可能是個疑問，這時反登陸作戰只能以自身的能力進行反擊，這時會面臨的是解放軍具備大量固定翼與旋翼無人機，可長時間滯空監視城鎮、要道、灘岸，戰場對敵方來說處於透明化的監視範圍下，大型集結區、固定陣地、明顯的砲兵陣地都會成為立即遭受打擊的目標。國軍砲兵只要展開時間過長，就會被快速偵測與精準彈藥反制，不論對方是遠程火箭、巡弋飛彈、長程自殺無人機等；烏俄戰場經驗已證明，當砲兵暴露後1–5 分鐘內就可能遭反砲兵打擊，「打後一分鐘內迅速轉移」、「永不固定位置化」，是台灣砲兵生存與持續作戰的生命線，失去空優後的戰場上，任何無法移動的火力，都只能活一次。

全文連結請按此參閱「軍傳媒」集中砲兵不再，分散火力節點才是台灣陸地防衛的未來