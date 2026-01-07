「軍傳媒」雷達後方的守護者

任職於空軍防空暨飛彈指揮部第795旅第302營第2連的 林雨萱 上尉副連長，最初的人生規劃其實與軍旅並沒有直接連結。就讀中國文化大學體育系期間，她原本也和多數同學一樣，想像著未來或許會留在運動相關產業發展。然而在大一那年，隨著教官多次溝通說明，再加上對體育系未來出路的現實評估逐漸清晰，她開始重新思考自己的方向。體育相關科系中，真正能站上選手舞台的人畢竟是少數，多數畢業後投入健身教練或專項教練領域，工作型態與收入穩定度仍存在高度不確定性。相較之下，軍中制度所提供的明確職涯軌道與穩定薪資，成為她深思後的重要考量，最終選擇報名參加民國110年班的ROTC。

同年級約70位同學之中，甚至是整個體育系4年級，林雨萱是唯一踏上這條道路的人。進入ROTC後，大學生活的節奏與一般同儕出現明顯差異。每個星期六都必須回校上課，寒暑假則需前往官校接受訓練，四年下來，生活幾乎在台北與高雄之間往返，很少有時間真正回到家中。這段期間的磨練，讓她比同齡學生更早適應高度紀律與時間管理，也逐漸建立起對軍中生活節奏的心理準備。

談到家人對她從軍的反應，林雨萱坦言，身為家中獨女，自小備受呵護，父母起初難免強烈反對。長輩心中對軍中管教的既有印象，多半來自過去的負面傳聞，對於女兒是否會在部隊中受委屈感到憂心，當時已經成年的她，選擇先完成自願從軍簽字程序，再向家人說明自己的決定。隨著時間推移，加上與父母反覆溝通之後，父母也逐漸理解她的想法，態度從擔憂轉為支持，家人的諒解，讓林雨萱更堅定自己的選擇是正確的，也是成為她繼續走下去的重要後盾。

ROTC初期，她的身分是地勤生。後續在寒暑假官校受訓期間，親眼看見學長姊投入飛行任務，在空中執行勤務，內心難免產生嚮往，於是轉為飛行生，並在畢業後進入官校接受飛行訓練。然而實際接受訓練後，身體條件並不適合長期飛行，經過評估後再度轉回地勤體系，而考量家庭所在地，她選擇分發至台中清泉岡基地；與一般地勤單位偏重個人專業維修不同，防空單位的運作更強調團體協作，任務型態與體育系時期的團隊訓練精神高度相似，即便防空單位在外界印象中任務繁重，她仍對自身體能與適應力具備信心，毫不猶豫選擇投入防砲部隊。

