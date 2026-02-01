「軍傳媒」驅散寒冬的台北國際電玩展

2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）於1/29-2/1在南港展覽館1館開展，在寒假與春節檔期加持下，從展覽第一天就呈現爆滿的狀態。除了玩家區舞台、試玩、電競與硬體周邊的高分貝熱度，另一邊則是在桌遊樂園與Indie House獨立遊戲專區的低門檻但是高停留時間的參展節奏中，讓消費者與廠商的交流不停歇。從展期的排隊人龍及週末爆量的人潮堆疊，今年的TGS對玩家與產業端都形成明確的吸引力。

明星、啦啦隊、Coser、系列粉絲與電競賽事把氣氛推到頂

展期第二天，氣溫回升帶動人潮回流，開展前排隊隊伍明顯拉長；第三天逢週末，入場後各攤位迅速被玩家包圍，試玩區人龍延伸成展場常態風景，舞台活動則透過明星、實況主、啦啦隊與電競賽事輪番上陣，維持觀眾注意力與停留時間。對廠商而言，這樣的節奏提高曝光度，看舞台活動、拍照、接著去排隊試玩或直接購入周邊與硬體折扣品，引導路徑清晰而有效率。

這次展覽重量級製作人與團隊登台成為舞台主軸之一例如知名冒汗動作遊戲棕色塵埃2開發團隊分享版本更新脈絡、超級槍彈辯駁2×2製作人榊原昌平登上傑仕登舞台，釋出平時不常公開的資訊、VAMPIR：血之繼承者發布會由韓國開發團隊帶領介紹世界觀與玩法，並邀請丁特、小許、天菜小姐、文老爹等實況主與玩家組隊互動，現場同時宣布3月11日港澳台上市，帶動玩家當場拿手機預約、勇者鬥惡龍VII Reimagined倒數舞台由製作人市川毅與總監八木正人登台，確認2月5日發售、虹彩六號十週年表演賽集結不同世代實況主對戰、Sialia Games以三國志戰略版邀請孫協志站台、寒霜啟示錄X Kingshot安排金海莉、全恩菲、強棒出擊ALL IN則由李雅英現身互動、雲豹娛樂雲豹娛樂以空之軌跡 the 2nd舞台吸引鐵粉守候，讓玩家近距離與NIHON FALCOM社長近藤季洋及聲優飯田ヒカル互動並參與簽名，各家都努力把攤位變成拍照熱點。

在試玩體驗方面，Aniplex與Joycity帶來Resident Evil Survival Unit，把惡靈古堡生存解謎的核心感做成沉浸式體驗；台灣光榮特庫摩光榮特庫摩端出仁王 3與真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered等高話題新作、零 ～紅蝶～ REMAKE以沉浸式主題展區營造氛圍，各家試玩隊伍明顯拉長，維持展區熱度。

