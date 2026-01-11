2025年12月15日，烏克蘭國家安全局（SBU）宣稱以其「Sub Sea Baby」水下無人系統，在俄羅斯黑海重要基地新羅西斯克（Novorossiysk）港內打擊一艘「基洛級／改良基洛級」（Project 636.3）柴電潛艦，並釋出爆炸畫面，當然俄方則否認受損、宣稱艦艇運作如常。路透社引述烏方說法指出，目標是可搭載「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈的潛艦，此次行動將如烏方所描述，為「首次以水下無人載具在戰鬥中有效打擊潛艦」的重大里程碑。

廣告 廣告

俄烏戰爭三年，烏克蘭從最初的無人機、反艦飛彈攻擊黑海艦隊，之後又以水面無人艇（USV）撞擊重創黑海艦隊退縮的船艦，這次是以「水下潛航」方式進入港區並在近距離爆破。其意義在於：由於過去被無人機及無人艇打怕了，導致俄羅斯港灣防禦長期偏重水面與空中威脅（雷達、光電、機槍、反無人機網與攔截），對「低可視、低電磁特徵、貼底或半貼底」的水下小目標，往往缺乏足夠密度的偵搜與攔阻鏈，從釋出的SBU影片疑似來自遭滲透的港區監視系統，因此也有可能其以港內近距離遙控方式達成效果。

此次行動的戰術價值不只在摧毀一艘潛艦，而在於迫使對手把高價值平台從「相對安全的港內」往後撤，或投入大量資源構築港口反制層，進一步壓縮出港週期、維保效率與彈藥裝載節奏。對俄羅斯黑海艦隊而言，已經沒有可以再退的港灣，且現有港灣已非避風港，俄方不得不持續加強港區防護網避免類似情形，不然黑海艦隊將實際一艘艘被除役。

烏克蘭此次並非突然發明利用水下無人載具攻擊的戰法，而是把過去兩年在黑海以USV、長程火力、特戰滲透標定、海上狼群、無人艇搭在防空飛彈埋伏等累積的經驗，將攻擊領域擴展到水下，也就是用低成本的無人化系統，去打擊對手高價值平台的脆弱環節，並在資訊戰上放大其心理衝擊。這起事件不必被浪漫化成「單一武器改變戰爭」，不過水下無人攻擊艇已從展示品邁進到可被納入作戰行動的選項，尤其是在近岸、港灣、狹水道這類傳統上最難做出機動規避的環境。

全文連結請按此參閱「軍傳媒」「軍傳媒」黑海港口的一聲爆炸，宣示UUV進入實戰主舞台