「軍傳媒」默默守護三十年，揭開幻象戰機背後的專業團隊

正在夜間檢修確認第二天任務妥善的新竹二聯隊地勤修護人員（軍傳媒）

清晨，位於新竹的空軍第二戰術戰鬥機聯隊，兩架幻象2000戰鬥機在跑道頭完成最後起飛前檢查後，長機加大馬力快速起飛，幾十秒後僚機也快速跟上，一起執行第一梯次的戰鬥空中巡邏（Combat Air Patrol，CAP）。

只要是住在機場四周的居民，每天早上都能聽見戰鬥機起飛的轟鳴，這是空軍在守衛著台灣的領空，幻象戰機自1989年法國政府正式公佈出售60架Mirage 2000-5給台灣，包括單座 2000-5EI × 48、雙座 2000-5DI × 12，武裝方面MICA 中程飛彈 960 枚、Magic II 近程飛彈 480 枚。1997年5月5日首批2架單座＋4 架雙座，由貨輪海運抵花蓮港，檢整後由花蓮基地轉飛新竹基地。

從1997年至今，二聯隊的幻象戰機已經歷時近三十年，雖然未到達壽限，但畢竟已經有一定年歲，而日常的維保靠的就是第二修護補給大隊在默默執行。任職第二修護補給大隊支援中隊的張而合士官長，由於家族中有人從軍，小時候穿軍服氣宇軒昂的樣子深映其腦中，加上對修護很有興趣，又不想學大家都會的修車，因此高中畢業毅然進入空軍航空技術學院學習修飛機，實現自己的理想同時兼報效國家。

一般來說在空軍基地的後勤維修分成使用單位及場站單位、專業修護單位，使用單位只負責外觀目視的檢查、輪胎外觀的檢查等，場站單位則執行目視檢查及維修，專業修護單位才會開始有機器的檢查更換零件等。飛機的維修不像汽車一樣，一組人就可以包山包海，而是每個區塊都有各自專業的技師，像座艙罩內的系統、發動機、雷達系統、武器系統、電力電線系統、輪胎等都是有各自的專業維修小組，張而合士官長負責的主要是機體結構部分，包括機體、液壓、燃油、環控及動力等系統之運作正常。

