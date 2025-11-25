「軍傳媒」100%國艦國造時代，韓國能，台灣不能？(下）

美國海軍彈道飛彈潛艦「賓夕法尼亞號」（USS Pennsylvania, SSBN 735）的官兵，在普吉特灣海軍造船暨中級維修設施（Puget Sound Naval Shipyard and Intermediate Maintenance Facility）乾塢內合影留念。 U.S. Navy Photo by Wendy Hallmark

韓國各種對造船業打雞血的政策在1980年代結出了果實，以反快艇作戰為目標，揉合德國與日本風格，自主製造的４艘東海級巡邏艦與９艘蔚山級巡防艦陸續下水服役，取代原本從美國接收來的老舊護衛驅逐艦(DE)。

1980年代：實戰經驗走向藍水海軍

1988年韓國舉行首次民主選舉結束軍政府獨裁統治，其次1991年蘇聯解體對朝鮮半島的安全環境產生了深遠影響。首先是1986年全斗煥政府廢止了《造船業促進法》，不再無條件向造船財閥提供資金。1988年同時舉辦了奧運會和第一次總統民主選舉，正式宣告南韓在軍事和經濟實力上均已超越朝鮮，成為世界上不可忽視的中等強國。

1991年蘇聯解體對半島安全勢態產生深遠影響，朝鮮失去了蘇聯提供的安全保障，同時因為蘇聯不再威脅海上航運，歐美國家也減少了造船業投資，加拿大與澳洲都在90年代結束國內造船工業。低成本、高技術含量的韓國造船業在90年代快速崛起。2000年韓國造船業外銷船隻金額已佔製造業出口額4.8%，是世界上最大商船製造國。

1970年代末期以來常規軍事能力差距使兩韓間陸上衝突不斷減少，但海上不對稱作戰卻不斷增加。朝鮮岸防部隊屢屢砲擊北方界線附近南韓軍事目標與船艦，朝鮮海軍水面與水下部隊多次攻擊韓國海軍（第一次／第二次延坪島海戰、天安艦事件、大青島海戰），更利用潛艇載運特戰部隊滲透南韓，甚至刺殺韓國總統（東草潛艇事件／江陵潛艦滲透事件）。整個60年代南朝鮮雙方僅發生22次海上武裝衝突，80年代變成61次、90年代增加到107次，廿一世紀前10年更大幅上升到180次。

