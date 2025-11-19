「軍傳媒」100%國艦國造時代，韓國能，台灣不能？(上）

美國海軍的「伯克級」（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦「湯瑪斯・哈德納號」（USS Thomas Hudner, DDG 116）全體官兵在艦艇服役典禮上正式啟航。(DVIDS）

韓國與美國的造船協議讓許多讀者都提出了相同問題：「為什麼韓國能幫美國海軍造軍艦？為什麼韓國可以造核潛艇？為什麼台灣不能？」50年前台灣與韓國幾乎同時開啟國家重工業發展，1973年行政院長蔣經國用名句「今天不做，明天就會後悔」宣布全力推動十大建設，而同年底韓國總統朴正熙也發表了著名的「重化學工業化宣言」。台韓兩國同時動工興建建造大鋼鐵廠（台灣中鋼vs.浦項鋼鐵）、大造船廠（中船vs.現代重工），兩國也同時宣布要實施汽車工業國產化（現代、起亞vs.華同）。

半世紀後你我都清楚兩國重工業發展的不同結果，韓國造船能量及技術佔有世界一席之地，台船卻只能靠政府訂單過活；汽車產業更是天差地別，民眾只認知韓國重工企業全面擊敗台灣，但未必知道韓國造船業是如何走到今天，除了不僅能自行設計、更能建造從潛艇到兩棲攻擊艦各式大小艦艇，還能外銷印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、紐西蘭、孟加拉、哥倫比亞、厄瓜多爾等國。

1950年代到1960年代：海軍是什麼？

台灣是個海島國家，南韓位於朝鮮半島南部、三面環海，北向亞洲大陸陸路交通被朝鮮阻斷，90%資源都須仰賴海運進口，實際上是一個無法進行陸路貿易的「島國」。

1950年韓戰爆發以來，朝鮮的陸上攻擊一直是南韓最大安全威脅，海上力量長期遭到忽略，加上軍事決策者與國家領導人都幾乎是出身陸軍的將領，因此儘管韓戰中海軍力量發揮關鍵性作用，也還是無法改變陸軍優先發展的現實。此外韓戰嚴重破壞韓國經濟，基礎設施幾乎蕩然無存，1960年代初對外貿易僅佔GDP的15%，也令首爾當局無力投資發展海軍。

海權發展必須考慮的古典驅動因素是「海上威脅」與「海上貿易利益」。整個60年代大多數南朝鮮軍事衝突都發生在陸上，十年間爆發了298次陸上衝突，而海上衝突僅有22次。而同時期韓國海上交通線並未受到實質威脅，無論蘇聯海軍、中國人民解放軍海軍或朝鮮海軍都無力干預，美國海軍牢牢控制西太平洋航線。

