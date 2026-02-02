「軍傳媒」2026新加坡航展，東西雙方地緣爭奪的交匯
兩年一度的「新加坡航展」在2026年迎來第10屆，於2月3日至8日在Changi Exhibition Centre舉行，延續其作為亞太最大型航太與防務展會之一的定位：一方面回應區域安全情勢的不確定性，另一方面也映照亞洲民航市場在疫後快速復甦、機隊更新與供應鏈瓶頸並存的現實。本屆以「Where Aviation’s Finest Meet」為主軸，並清楚區分專業買主的貿易日（2月3日至6日）與對外開放的公眾日（2月7日至8日），讓展會同時具備商務談判、技術展示與公共航空教育的多重功能。
本屆航展有幾個特點，第一個特點是軍事與安全議題更直接地浮上檯面，但呈現方式不再只是傳統武器平台的比拚，而是以低空防禦、無人化、感測與指管通資情（C4ISR）等能力模組化展示，回應亞太各國近年對反制無人機、飛彈防禦與監偵能力的需求。路透社在航展前的分析即指出，面對區域地緣政治張力與防務需求升溫，本屆將同時聚焦民航與軍用航空，並可見無人機、飛彈防禦、監視偵察等技術在展會上的能見度提升，同時也提到包含國際軍方代表團在內、逾千家參與者的規模，反映航展對政府與產業兩端的吸引力。
第二個特點是飛行表演陣容以「多國空軍表演隊＋商用機示範」構成，具有強烈的外交與產業雙重訊號，根據官方的資料，今年航展將有八場飛行表演，由六個空軍單位與兩家商用機製造商組成。除了新加坡空軍以F-16與AH-64D兩種截然不同的機型進行編隊科目表演外，還包含印度空軍的Sarang直升機表演隊、印尼空軍的飛行特技隊（KT-1B），以及中國解放軍的81飛行表演隊（J-10）等；在民用飛行器上，則由AirbusA350-1000與中國商用飛機公司第一款中國國產客機C919進行單機示範飛行，凸顯東南亞各國藉此航展推廣對外形象與航空產業外交。
第三個特點，是靜態展示（Static Display）把軍用平台與「商務／高端民航市場裝備放在同一座展場裡交錯呈現。根據官方靜態展示清單顯示，除皇家澳洲空軍的F-35A外，也能看到新加坡空軍的多型主力裝備（包含A330 MRTT、F-15SG、F-16、AH-64D、H225M等）以不同類別陳列。而在商務機方面，官方名單亦列出如Gulfstream G700、Pilatus PC-24等機型，以呼應亞太地區商務航空與特種任務航空平台（含醫療後送、海上巡邏、ISR改裝等）需求大增及長期成長的市場背景。
