「軍傳媒」LAHAT ALPHA問世，延伸戰場縱深的新防禦飛彈

裝在皮卡上的以色列IAI LAHAT ALPHA反戰車飛彈

原始的 LAHAT（Laser Homing Anti-Tank）是 IAI 在 1990 年代中期開始研發的第三代半主動雷射導引反戰車飛彈，最初研發初衷是讓主戰車可以透過 105mm／120mm 戰車砲管發射導引彈，實現超越傳統砲彈彈道視距的精準打擊。LAHAT的幾項關鍵特徵包括：

可由105mm或120mm戰車砲管、直升機、車載或艦載發射筒發射。

使用半主動雷射導引，可由射手、前線觀測員、直升機或UAV等外部平台標定。

地面發射射程約8–10公里，空中平台發射可以讓射程進一步拉長。

串聯HEAT彈頭可對付附加反應裝甲，具頂攻與直接攻擊兩種彈道選擇。

LAHAT已在以色列國防軍（IDF）服役，並外銷至多國，例如印度的Arjun主戰車整合了LAHAT，部分國家直升機也採用四聯裝發射架。然而，隨著俄烏戰爭等衝突暴露出無人機普及、偵測距離拉長，導致過去8–10公里射程的反戰車飛彈在「感測器看得到、火力打不到」的情況下產生縱深缺口，要嘛使用精準火砲攻擊，或是使用中程自殺無人機。IAI 因此推出 LA

LAHAT ALPHA飛彈諸元與技術特性

根據 IAI 與多家防務媒體公布的資料，LAHAT ALPHA 主要諸元如下：

長度：約2公尺

重量：約25公斤

射程：20公里以上

發射平台：地面車載發射器、直升機、其他跨域載具

相較於原始LAHAT系統（約1公尺、13公斤、射程10公里），LAHAT ALPHA在體積與重量上都翻倍，但射程同步翻倍，另外LAHAT ALPHA可以裝備兩種彈頭型式，一種是反戰車HEAT彈頭，能針對主戰車與重裝甲載具，具攻頂能力。第二種是高爆／破片彈頭，可用於對付工事、建築物、一般陣地、登陸快艇與集結的步兵小隊。

另外IAI官方強調ALPHA可對付重裝甲、高強化目標與高速機動目標，使其成為一款可兼具反裝甲與對地打擊的雙用途飛彈。LAHAT ALPHA採用半主動雷射導引（SALH），可由 UAV、直升機、前線觀測員等平台提供雷射標定；且因為不依賴 GPS，因此能在GPS被干擾下的電子干擾環境中可靠運作。

截至2025年11月，LAHAT ALPHA 已完成研發定型，原本LAHAT反戰車飛彈已被以色列、印度、阿塞拜然等國採用，可推測這些國家可能是未來的首波潛在客戶。

