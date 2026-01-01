「軍傳媒」M109A7自走砲，現代化聯兵支援核心

M109 系列自走砲是美國自 1960 年代起大量部署的 155 公厘履帶式火砲系統，其設計目的在於伴隨機械化與裝甲部隊行動，提供具備防護能力與高度機動性的間接火力支援。該系列在冷戰期間迅速成為北約與多國陸軍的主力自走砲，並隨著戰場需求演進持續改良。

在歷經 M109A1、A2、A5 等多次升級後，美軍於1990年代後期推出M109A6「Paladin」，首次大幅導入數位化射控與導航系統，之後進一步整合後勤通用性與電子架構的最新量產型，即為M109A7，其於2015年後陸續進入美軍現役部隊，成為目前M109家族的最終主要構型。

台灣陸軍自1980年代起引進M109A2自走砲，正式建立以履帶式自走砲為核心的野戰砲兵體系。相較於傳統牽引式火砲，M109A2在機動性、防護力與持續火力輸出方面具有明顯優勢，使砲兵能有效伴隨裝甲與機械化部隊行動。進入1990年代後，少部分M109A2升級或換裝為M109A5，重點放在延伸射程與改善火砲效能，使其在火力覆蓋範圍上更符合當時的防衛需求。這批 M109A2／A5 長期構成台灣野戰砲兵的主力，並在多次重大演訓中擔任關鍵支援角色。

然而，隨著作戰環境高度資訊化、節奏加快，這些早期型號逐漸顯露結構性限制。其火控流程仍高度依賴人工操作與分段式指揮傳遞，在反應時間、射擊精度與多單位協同能力上，已難以適應現代高強度作戰需求。

M109A7代表新的作戰模式

M109A7相關諸元如下：

戰鬥重量：84,000 磅（38,101 公斤）

乘員：4 人

引擎輸出：675 匹馬力

燃油箱容量：145 加侖（549 公升）

最高時速：38 英里／小時（61 公里／小時）

估計巡航續航距離：186 英里（300 公里）

可攀爬坡度：60%

側向傾斜能力：40%

壕溝跨越能力：72 英吋（1.8 公尺）

最大涉水深度：42 英吋（1.07 公尺）

全長：382 英吋（9.7 公尺）

全寬：155 英吋（3.9 公尺）

全高：129 英吋（3.3 公尺）

榴彈砲／砲座：M284／M284A2 火砲，M182A1 砲座

主發電機：70 kW，600 VDC／28 VDC

備用電力容量：大於 50%

