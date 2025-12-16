在未來高強度戰爭中，155公釐自走砲發展的核心方向逐漸集中於自動化、射擊節奏、機動性與高度聯網化，而由 KNDS 開發的 RCH155 履帶型自走砲車，該系統以 Artillery Gun Module（AGM）為核心，具備高速射擊、快速轉移與全方位射界的能力，結合先進自動化與高生存性設計，構成現代間接火力系統的高端樣貌。

火力性能與射擊特色

RCH155 採用北約 JBMoU 規格的 155 mm/L52倍徑主砲，支援所有標準化彈型，其最大射程視彈藥而定，包含一般 HE 彈約 30 至 40 公里，V-LAP 可至 54 公里，VULCANO 彈可達 70 公里以上，砲膛能容納長度一公尺的彈藥，因此可支援未來火箭增程與高超增程彈型。

廣告 廣告

在同級火砲系統中，能同時兼顧長射程與高射速者不多，而RCH155結合自動裝填與自動引信設定，每分鐘可發射超過8發砲彈，以及MRSI（Multiple Rounds Simultaneous Impact）能力，官方說明其可在同一目標上於兩秒內完成多發彈著的效果，使其能夠在短時間內完成大規模火力覆蓋，在壓制敵軍砲兵陣地與破壞防禦陣地能力上尤其顯著。

全自動化砲塔與 360 度射界

AGM 模組完全無人化，使用高度自動化火控、裝填與射擊系統。整輛車僅需兩名操作員即可完成目標確認、火控與行進射擊。相較傳統自走砲需固定車身或放下支撐架，RCH155 由於具有砲塔結構，內含彈藥模組，可對全360度射界進行射擊，甚至不需支撐架即可以六段模組化裝藥進行高強度發射，官方文件明確指出可於任何仰角與方位進行裝填與射擊，這在火砲家族中很少見。

此外，該砲具備一般自走砲沒有的「Shoot & Scoot 2.0」概念，可邊行進邊射擊並迅速脫離，一分鐘內完成火力任務並轉移位置，使其在反砲兵偵測普及的現代戰場中生存性大幅提升。

全文連結請按此參閱「軍傳媒」RCH155 履帶自走砲重塑新世代火力投射系統