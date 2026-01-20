「軍傳媒」XM913「大毒蛇」鏈砲與XM30步兵戰鬥車的火力轉向

諾斯羅普·格魯曼公司已確認，美國陸軍已訂購了 16 門最新一代 50 毫米XM913大毒蛇鏈砲 (CG)，用於在陸軍計劃中的新型作戰車輛上進行測試。該武器由該公司與皮卡汀尼兵工廠密切合作開發，除了美國陸軍將進行測試外，50毫米XM913型火砲還會提供給了通用動力陸地系統公司（GDLS）和萊茵金屬美國車輛公司安裝在兩家的XM30原型車上進行測試。

從機械結構來看，XM913 仍採用外力驅動的鏈式擊發設計，能在不依賴火藥燃氣的情況下完成供彈、閉鎖、擊發與退殼循環。這種設計在高口徑條件下尤為重要，因為 50 公釐彈藥的質量與後座能量都顯著增加，若採傳統反沖或導氣設計，對可靠性與壽命的挑戰將更為嚴苛。鏈式系統讓射擊循環更可控，也讓故障排除能以「反轉鏈條」等方式處理，這對戰場可用率而言具有實際價值。

歐洲 IFV 30/35/40 公釐潮流

過去十多年，歐洲主力步兵戰鬥車IFV火力口徑大致呈現三個主流口徑：

30公釐：以德國Puma的MK30-2/ABM 為代表，強調彈藥體積與攜彈量、以及空炸/可程式化彈藥在3,000公尺內的普遍效益。30公釐彈藥在攜彈量和火力之間的均衡是許多國家所能接受的。

35公釐：以CV90的E35（Bushmaster III 35mm）與Rheinmetall Lynx 35mm為代表，在不把彈藥尺寸推到過大過重之前，獲得更好的單發威力與對輕中裝甲的穿透/破壞能力。

40公釐：瑞典 CV9040（40mm Bofors L/70）這種較早期的火砲；另一條更具代表性的是英法的 40CT（40×255 伸縮彈）概念，強調「在有限砲塔空間內提高口徑與彈效」。40CT的設計目的之一，就是讓40公釐的彈藥不至於把車內空間與攜彈量壓到不可接受，同時又盡可能地提高火砲威力。

總結來看，歐洲IFV停在30/35/40公釐的火砲口徑是多數國家在IFV任務框架下做了務實取捨，網上有反裝甲飛彈提供更大的火力及射程，因為IFV的主要任務是載步兵、有可能長時間作戰、因此要有足夠攜彈量支撐持續接戰支援步兵；口徑升級帶來的單發效益，必須和攜彈量、體積重量、後勤、成本一起算。30×173的彈藥尺寸重量優勢，能讓無人砲塔攜帶更多的備射彈藥，而若改用40公釐傳統彈藥，可能面臨需頻繁離開戰鬥以補彈的壓力。

