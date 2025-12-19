軍公教也無共識！停砍公教年金近5成民眾不贊成

立法院上禮拜五（12日）三讀通通過停砍公教年金，並回溯自2024年1月1日起生效，結束蔡英文時代以來的年金改革。根據台灣民意基金會今（19日）所公布的最新民調，有47.6%的民眾表示不贊成，這對大力推動修法的藍白兩黨而言，是一個壞消息。

根據台灣民意基金會公布民調，47.6%的民眾不贊成停砍公教年金（攝自中天新聞）

民調數據顯示，針對立法院修法停砍公教年金的民意反應，不贊成的民眾占多數為47.6%（19.7%不太贊成，27.9%一點也不贊成），贊成的民眾則占35.5%（13.5%非常贊成，22%還算贊成），兩者間相差了12.1個百分點，另外有10%的民眾表示沒意見，6.8%的民眾表示不知道。

至於從年齡層來分析，除了20-24歲的民眾有46%表示贊成，29%表示不贊成，贊成數大於不贊成外，其餘年齡層的民眾，都是以不贊成占多數。值得注意的是，軍公教人員對於停砍年今也並無共識，甚至不贊成者還略占多數，在軍公教人員當中，有41%表示贊成，44%表示不贊成。

根據台灣民意基金會公布民調，47.6%的民眾不贊成停砍公教年金（圖／台灣民意基金會提供）

基金會表示，這份民調傳達一個清楚的訊息，那就是，明顯多數國人反對立法院倉促修法停砍公教年金，並回溯到2024年1月1日，中止蔡英文時代的年金改革。這對大力推動這項修法的藍白兩黨而言，是一個壞消息。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析：山水民意研究公司受本基金會委託。訪問期間是2025年12月15-17日，共三天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，有效樣本1077人，抽樣誤差在95%信心水准下約正負2,99個百分點。

