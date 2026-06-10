軍公教今年可望調薪？人事總處：7月前完成評估、8月前可望定案

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記者盧素梅／台北報導

針對軍公教人員調薪問題，行政院人事總處副人事長張秋元今（10）日在立法院表示，6月8日已與教育部共同邀請公教團體代表召開座談會，目前正持續蒐集意見，預計7月前完成方案並送交行政院評估，8月前可望定案。

立法院司法及法制委員會今天審查《軍公教人員待遇調整條例草案》。國民黨立委許宇甄質詢時指出，行政院人事總處人事長蘇俊榮3月在立法院答詢時表示，正跟行政院爭取公務員今年度調薪機會，並預計於4月向行政院長卓榮泰提出報告，如今相關進度為何？

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張秋元表示，人事總處已於6月8日與教育部共同邀請公教團體代表進行座談溝通，目前正在蒐集各界意見。待意見彙整完成後，將與既有蒐集的經濟成長率、物價及相關財經指標一併評估，再提送軍公教員工待遇審議委員會討論。待遇審議委員會完成審議後，將提出建議方案送交行政院參考決策。

許宇甄追問具體時程，張秋元表示，相關方案預計7月以前完成並送交行政院。至於送行政院後何時能有結果？張秋元回應，仍須配合中央政府總預算編列時程，但預計8月以前會有決定，「總預算提出前會有定案」。

另外，針對行政院版《軍公教人員待遇調整條例草案》進度，張秋元表示，人事總處已於2024年12月將草案報送行政院審議。不過，由於行政院須處理眾多法案，因此尚未排入院會討論。

許宇甄追問，2024年12月就送了，為什麼到現在院會還沒有排案？是否應盡快把案子送入立法院？張秋元表示，會再加速處理，盡快完成送案程序。

民進黨立委張雅琳質詢時指出，《軍公教人員待遇調整條例草案》是否有望在今年度公布、明年度執行？張秋元說，會樂觀的提出調薪建議，努力跟行政院做爭取。

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