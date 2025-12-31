軍公教低薪折價券？民團轟綠委「傭兵論」羞辱職業尊嚴：欺負走不了的基層

2025年底，中國在台灣周邊實施「正義使命」軍演，火箭落點於台灣24浬範圍內。兩岸情勢越趨緊張之際，對於國民黨團喊話，應依法編列軍人加薪、警消退休保障以解明年度中央政府總預算僵局，民進黨團幹事長、立委鍾佳濱表示「僱傭兵才看酬勞去打仗」的言論引發討論，國民黨立委徐巧芯就抨擊「瞎護航」，呼籲鍾佳濱應向國軍道歉。台灣公務革新力量聯盟（公革力）今（31）日則在臉書直言，「傭兵論」之所以如此可憎，有3點原因，這是在玩弄最卑劣的道德勒索，這種論調聽在第一線軍警公教耳裡，已經超過冒犯的失言範圍，更流露出極度虛偽的剝削邏輯。

公革力指出，有立委對軍人加薪議題拋出「傭兵論」，宣稱只有傭兵才看酬勞打仗，保家衛國靠的是使命感，有3個理由可解釋這番言論的惡意。一是「把使命感當成低薪的折價券」，所謂「談錢就是傭兵」的潛台詞就是，愛國有抱負錢就給少一點，「應該也不好意思在意吧？」這是利用勞工的良知來節省預算，把公務員的熱血直接「折現」成政府省下的公帑，只要把你架上神壇，它就可以理直氣壯地在薪資條上打折。第二點是「欺負退路被斬斷的人」，公務人員投入了青春、高門檻、沉沒成本換到門票，卻被政府看準了「投入太多，根本不敢離開」，才敢肆無忌憚地羞辱職業尊嚴，欺負輸不起的人。

「即便你被罵成沒靈魂的傭兵，你也無法立刻甩頭走人，這就是最無恥的職場勒索！」公革力續指，最後一點則是「偽善」，說出這種言論的人通常領著優渥的薪資與政治資源，卻要求第一線承受高壓、面對風險的基層不要看酬勞，「我有資源談理想，但你要為了理想而少領一點」正是典型的特權傲慢，享受著體制保護，卻回頭指責支撐體制的人「不夠純粹」。貼文中總結，「傭兵論」最可憎的地方，在於把合理的勞動對價污名化為貪婪，但榮譽又不能當飯吃，淨說這些幹話是有個屁用？「我們不是傭兵，我們是專業的勞動者。而專業的價值，就該反映在合理的報酬上。」

鍾佳濱貼「原話」控藍斷章取義 公革力再揪問題點

對於言論發酵，鍾佳濱30日在臉書說明，他的原話是「軍隊有沒有能力保衛國家，靠的是軍人及其武器是否精良，而非靠薪水，只有雇用兵（僱傭兵）才是看酬勞去打仗。因此我們肯定國軍官兵對保衛國家的付出，我們也應該盡力維持、提升，讓他們有合理待遇。」是在說需要強化國防，更表明支持提升國軍待遇，藍營側翼卻忙著當內應，斷章取義、提升中共氣焰、打擊國軍士氣。公革力也在留言處引述相關新聞以「平衡報導」，但同時也質疑，前一秒才說不能靠薪水，後一秒說要給合理待遇，這代表所謂合理的標準完全握在雇主手中，「希望講話的人要有這個認知，然後再來談自己有沒有被誤解。」

