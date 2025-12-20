軍公教停砍年金民調「沒那麼挺」！他揭藍營恐翻車原因：既得利益者凋零中

​軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會上周三讀通過停砍公教年金，逐年調降1.5%的所得替代率，將回朔至2023年的水準，然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，停砍公教年金法案是否將「比照辦理」引發關注，加之憲法法庭宣告憲訴法修正失效，憲政大戰似一觸即發。對於財劃法不副署及年金改革最新民調，前立委林濁水直言，軍公教對停砍年金的看法顯示藍營適得其反；然而不副署的支持度來看，藍綠白只能說落得三敗俱傷；他也說，民調顯示民眾支持年金改革，但民進黨的「民主憲政資產」仍是赤字。​

《台灣民意基金會》最新民調顯示，針對「閣揆拒絕副署法案」，支持度為39.2%，但另有42.8%的民眾表示不支持。至於「停砍公教年金三讀通過，結束蔡英文時代的年金改革」，有近半（47.6%）民眾不贊成、35.7%贊成，不贊成者比贊成者高出12.2個百分點；值得注意的是，經交叉分析，軍公教人員對此並無共識，甚至不贊成者略多；在政黨支持傾向上，在野支持者也未呈現強烈凝聚，看法兩極。

（台灣民意基金會提供）

軍公教盤本占優勢 林濁水：國民黨適得其反

對此，林濁水在臉書以「沒完沒了的慘烈」為題分析，停砍公教年金最新民調中，最慘的是軍公教贊成（41%）的竟比反對的少（44%）國民黨以為修法可以鞏固占優的軍公教基本盤，不料適得其反，但這並未出乎他的意料，因藍營對現職、退休軍公教間世代存在的分配矛盾，毫無所感，以致於選擇逐漸凋零的既得利益者，棄守人數漸增加的新一代，「前途堪憐。」至於基本盤是高學歷群的民眾黨，棄權以掩護法案過關支持者看得很清楚。

但林濁水也提到，同一份民調中，支持卓榮泰不副署財劃法修正案的不到4成，兩項民調，藍白及綠各有勝負，但三黨一樣失大於得，落得三敗俱傷。他也提及憲訴法判決一事指出，未來恐呈現形成政黨惡鬥後，不受民眾信賴的大法官，現在更失去了召開憲法法庭審定是非曲立的能力，人民變成最後唯一可依賴的裁決者，但如此透過選票做出裁定，也不會有任何一個贏家，預估將持續呈現三黨不過半的僵局、政黨持續惡鬥。

財團法人台灣民意基金會今（19）日早上發表「立法院修法停砍公教年金的民意反應」即時民調。這是該會2025年12月全國性民調的一部份。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年12月15-17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame randomsampling），市話70%、手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。



