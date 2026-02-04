軍公教年終如期發 藍批綠造謠

針對藍白提出彈劾賴清德總統案，民進黨立委在議場內高舉標語要求速審總預算。（本報資料照片）

攸關全台76萬軍公教人員的年終工作獎金，將於2月6日入帳，甲等年終為1.5個月、考績獎金甲1個月、乙等為0.5個月；由於7成5的軍公教考績可列甲等，因此，甲等的軍公教人員過年前可領到年終加考績2.5個月的獎金，乙等為2個月。雖然立法院尚未通過今年總預算，並不影響入帳時間。國民黨團書記長林沛祥表示，經常性支出本來就不會受到總預算審查影響，過去這段時間，民進黨政府不斷在預算議題帶風向，實在太過分。

行政院人事總處去年公布民國114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，發給對象包含各級政府年度總預算所列員額與年度中經核准增加員額的現職軍公教人員，以及技警工友，還有年度中退休、退職、資遣、死亡人員。

而去年度軍公教年終工作獎金發給日期，定於今年2月6日一次發給。

至於軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期，但按往例落差都不大。

軍公教年終工作獎金發給基準，是依據當年實際在職月數比例，1月31日以前已在職人員至12月1日仍在職者，發給1.5個月俸給的年終工作獎金；2月1日以後新進到職人員，如12月1日仍在職者，則按實際在職月數比例計支。

除年終工作獎金，軍公教另有考績獎金，根據公務人員考績法、陸海空軍軍官士官考績績等及獎金標準、公務人員考績法，年終考績甲等將有1個月獎金；乙等則為0.5個月獎金。

林沛祥指出，經常性支出本來就不會受到總預算審查影響，即便總預算尚未審查，政府依然可以動支超過9成的經費；尤其是從這次發放公務員年終獎金就可以看出事實真相，大多數民眾可能不了解政府預算結構，不是人民的錯，問題在於民進黨政府不斷的帶風向，要高官、側翼撒謊，打輿論戰，實在太過分。

林沛祥表示，許多人講真話，就被指涉成中共同路人，這種造謠公式令想認真做事的人相當反感，這些行為不是民主，這叫做民粹；民進黨的腦中只剩下選舉，除了造謠外，也不願認真做事，面對民進黨製造出來的國安四大危機，包括能源、公務體系空洞化、兩岸關係惡化、產業出走危機。

林沛祥表示，像是這種對群眾撒謊，散播假消息的行為，根本就該受到法治懲罰，尤其是政治人物，沒有誠信，就是民主當中最醜陋的一面，民進黨政治人物只要能贏選舉，什麼都做得出來，令人難以苟同。