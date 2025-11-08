軍公教年終工作獎金 明年2/6發放
（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院人事總處公布年終工作獎金發給注意事項，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。
根據行政院人事總處近日公布的民國114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，發給對象包含各級政府年度總預算所列員額與年度中經核准增加員額的現職軍公教人員，以及技警工友，還有年度中退休、退職、資遣、死亡人員。
至於今年軍公教年終工作獎金發給日期，定於115年2月6日一次發給。但軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期，但按往例落差都不大。
軍公教年終工作獎金發給基準，是依據當年實際在職月數比例，1月31日以前已在職人員至12月1日仍在職者發給1.5個月俸給的年終工作獎金；2月1日以後新進到職人員，如12月1日仍在職者，則按實際在職月數比例計支。
除年終工作獎金之外，軍公教另有考績獎金，根據公務人員考績法、陸海空軍軍官士官考績績等及獎金標準、公務人員考績法，年終考績甲等將有1個月獎金；乙等則為0.5個月獎金。（編輯：楊蘭軒）1141108
