軍公教年終獎金怎麼算、何時發、誰可以領一次看

行政院人事行政總處日前公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，此舉明確揭示了軍公教人員領取年終獎金的確切時間表與發放標準。

根據公告，公教人員的年終工作獎金確定將於115年2月6日一次發放，若加上考績獎金，最高將有機會領取2.5個月薪俸的獎金總額。

軍公教的年終獎金 最多可領2.5個月

軍公教人員年終獎金，主要由兩大項目組成一是年終工作獎金，原則為1.5個月薪俸，以及考績獎金，依考績結果年終考績列為甲等者，可再領取1個月考績獎金；乙等則是0.5個月考績獎金。

廣告 廣告

根據統計，平均7成5的軍公教人員考績可列為甲等，顯示多數人員有機會獲得較高額度的考績獎金。

年終工作獎金誰可以領？立委也有

年終工作獎金的發給對象範圍廣泛，包含各級政府年度總預算所列員額的現職軍公教人員、技工、警員及工友，以及年度中退休、退職、資遣或死亡的人員，均在發給範圍內。值得注意的是，立委也包含在內，以立委月薪21萬2640元計算，年終獎金就是31萬8960元。

領取全額1.5個月年終工作獎金的標準明確，凡於今年1月31日以前已在職，且至12月1日仍持續在職者，即可領取全額。若屬於今年2月1日以後新進到職者，則按實際在職月數比例計支。

總預算是否三讀 不影響軍公教年終

雖然公教人員的發放日期已確定，但軍職人員的具體發放日期則由國防部依實際需要另行訂定。不過，按往例，軍職人員的發放時間與公教人員的時間差距不大。

由於立法院對於明年度中央政府總預算尚未付委審查，外界關心是否會影響發放進度，據《自由時報》報導，人事總處強調，此年終工作獎金發放作業不受明年度總預算審查進度影響，即使屆時總預算尚未完成三讀，獎金仍將照常入帳，確保人員於農曆春節前順利領取。