軍公教年終明發放「2種人」恐無緣 領取資格、金額一次看

根據行政院人事總處的公告，2025年軍公教人員的年終工作獎金將在明（6）日發放入帳。原則上保底發放1.5個月薪俸，不過依照考績，部分人員可能還會獲得0.5至1個月的獎金。

軍公教年終獎金發放標準

依照軍公教年終工作獎金發給基準，以當年實際在職月數為比例，1月31日以前已在職的人員，直到12月1日仍在職者，將發放基本1.5個月薪俸。若2月1日以後到職的人員，且直到12月1日仍在職者，則按照實際在職月數比例計算。

發放對象包含各級政府年度總預算所列員額，與年度中經核准增加員額的現職軍公教人員，且包含技警工友，年度中退休、資遣或死亡的人員，按實際在職月數比例也能領到年終。

原則上各機關的年終獎金會在農曆春節前入帳，依照規定，考核獲得甲等考績者，可領取1個月的考績獎金，再加上1.5個月的年終，合計共2.5個月；若拿到乙等考績的人，則可領取0.5個月考績獎金，加上1.5個月年終獎金，總計約2個月薪資。

哪些人領不到年終獎金？

如果考績是丙等以下者，則不發放年終工作獎金，若是年度中受記過以上之懲戒處分判決確定者，或平時考核經獎懲相互抵銷後累積達一大過者，亦不發放年終獎金。

此外，年度中平時考核經獎懲相互抵銷後，累積達記過二次，或累積曠職達四日者，發給1/3數額，抵銷後累積達記過一次或累積曠職達三日者，發給2/3數額。年度中受申誡之懲戒處分判決確定者，發給3/4數額。

留職停薪還能領年終嗎？

人事總處說明，留職停薪者按實際在職月數比例，依在職最後一個月所支給待遇作為基準計發。若是留職停薪在國內受訓的人員，如受訓機關可依規定發給年終工作獎金時，其在原機關服務年資得予併計，結訓後在12月31日以前返回原機關服務者，受訓期間之年資亦得併計。

立委、立委助理也能領年終嗎？

立法院的立法委員和軍公教人員一樣，依照同一規定領取年終獎金，發放標準則比照特任官辦理，以其月俸與公費或政務加給合計發放。不過，人事總處特別指出，立委的公費助理不屬於軍公教體系人員，不在《年終工作獎金發給注意事項》比照範圍內，因此不得依此規定領取年終獎金。