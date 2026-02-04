軍公教年終獎金要發了！2月6日入帳 多數可領2.5個月

央行說明春節新鈔記者會。廖瑞祥攝



軍公教年終獎金依慣例會在農曆年前發放，依「2025年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，公教人員年終工作獎金於2月6日一次發給；軍職人員則由國防部視實際需要另訂發放日期，但依往例，軍人發放時間多與公教人員相近。即便立法院還沒通過年度總預算，也不影響年終獎金入帳時程。

依規定，年終工作獎金以實際在職月數為計算基準，1月31日以前已在職，且至12月1日仍在職者，可領1.5個月年終工作獎金；2月1日以後到職者，如於12月1日仍在職，或於12月份到職且當月未離職者，則按實際在職月數比例計支，並一律以12月份所支待遇基準計算。此外，考試錄取分發訓練或學習人員、約聘人員、職務代理人、臨時人員、應徵服替代役或接受常備兵役軍事訓練結訓役男等，也依規定核發年終獎金。

除年終工作獎金外，軍公教人員依規定，考績甲等可領1個月考績獎金，約7成5人員可列甲等；乙等可領為0.5個月；丙等則不發給考績獎金。換言之，多數軍公教人員可合計領取2.5個月獎金，乙等者則可領2個月。不過，若年終考績或另予考績列丙等以下，或年度中受記過以上懲戒處分判決確定，或平時考核獎懲相互抵銷後累積達一大過者，將不發給年終工作獎金。

至於考績獎金的入帳時間，因各機關完成考績作業時程不同而有所差異，原則上均在農曆春節前發放。

