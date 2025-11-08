軍公教年終獎金 明年2/6發放
行政院人事總處已於10月2日公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。
據行政院人事總處公布的民國114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，發給對象包含各級政府年度總預算所列員額與年度中經核准增加員額的現職軍公教人員，以及技警工友，還有年度中退休、退職、資遣、死亡人員。
至於今年軍公教年終工作獎金發給日期，定於115年2月6日一次發給。但軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期，但按往例落差都不大。
軍公教年終工作獎金發給基準，是依據當年實際在職月數比例，1月31日以前已在職人員至12月1日仍在職者發給1.5個月俸給的年終工作獎金；2月1日以後新進到職人員，如12月1日仍在職者，則按實際在職月數比例計支。
除年終工作獎金之外，軍公教另有考績獎金，根據公務人員考績法、陸海空軍軍官士官考績績等及獎金標準、公務人員考績法，年終考績甲等將有1個月獎金；乙等則為0.5個月獎金。
《自由時報》報導，由於立法院針對明年度中央政府總預算遲遲未付委審查，官員受訪時表示，總預算如屆時未三讀，也不影響入帳日期。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
二代健保新制「開源」遭議 林楚茵曝「難節流」原因：藍白忙為中配父母納保
衛福部研擬健保補充保費改革，擬針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費，利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，引起民怨沸騰，行政院昨天晚上緊急喊停。民進黨立委林楚茵今（11/7）天在臉書發文，表示二代健保補充保費改革引發民眾「相對剝奪感」，雖然雖然「開源」是好事，但是藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是健保無法節流的原因之一。太報 ・ 1 天前
總預算尚未付委審查 政院先公布明年軍公教年終獎金入帳日
行政院上（10）月已發函全國各機關，軍公教年終工作獎金明年2月6日發放，由於立法院針對明年度中央政府總預算遲遲未付委審查，官員受訪時表示，總預算如屆時未三讀，也不影響入帳日期。被問到明年2月14日才開始放新年假期，為何提早3個多月發函公告？他表示，相關規定並未有更動，所以簽核比較快。自由時報 ・ 1 天前
不受明年度總預算審查進度影響 軍公教年終獎金發放日確定！
[Newtalk新聞] 行政院人事行政總處於 10 月 2 日公告「114 年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，明確揭示公教人員將於 115 年 2 月 6 日一次發放年終獎金，軍職人員發放日期則由國防部另行訂定，發放作業不受明年度總預算審查進度影響，確保人員如期領取。凡於 114 年 1 月 31 日前在職且至 12 月 1 日仍在職者，可獲 1.5 個月獎金；其後到職者則按比例計支。此外，年終考績列丙等、受記過以上懲戒或累積達一大過者，不予發給獎金。 根據行政院人事行政總處公告，114 年軍公教人員年終工作獎金的發放標準與時程已正式確定。公教人員將於 115 年 2 月 6 日一次領取，軍職人員發放日則由國防部視實際需求另行安排。儘管 114 年度總預算尚未交付委員會審查，但不影響獎金的入帳日期，確保公務人員於明年農曆春節前順利領取。 軍職人員發放日則由國防部視實際需求另行安排（示意圖） 圖：翻攝自軍聞社 發放對象方面，114 年 1 月 31 日以前已在職且至 12 月 1 日仍在職者，將發給 1.5 個月的年終工作獎金。若於 2 月 1 日後各月份到職，並於 12 月 1新頭殼 ・ 23 小時前
NCC人事再遭駁 蘇一峰酸政院：只要敢騙！執政一點都不難
國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案7日上午在立法院進行記名投票，4名來自學界的被提名人在藍白聯手下全數遭到封殺，行政院長卓榮泰痛批，已經把整個橄欖園的一半都遞出來了，卻沒得到任何善意回應。對此，胸腔重症醫師蘇一峰認為NCC沒有存在的必要，並開嗆「只要敢騙人，執政一點都不難」。中天新聞網 ・ 14 小時前
軍公教1.5個月年終獎金 明年2月6日發放
[NOWnews今日新聞]行政院人事總處近日宣布，軍公教人員年終工作獎金將於明（2026）年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，若考績為甲等1個月的考績獎金。根據行政院人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
藍白聯手封殺！NCC人事投票表決出爐 4被提名人皆未通過
立法院今（7）天上午針對國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權進行投票，藍白兩黨皆決議四個被提名人全數反對，兩黨立場一致讓人事案通關不樂觀，如今開票結果出爐，四位被提名人皆未通過。行政院此次提出的提名台視新聞網 ・ 1 天前
藍白聯手封殺NCC人事案 行政院「高度遺憾」：勢必影響民眾權益
立法院今（7）日上午審議國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案，在藍白再度聯手封殺下，行政院所提名的四名委員蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯，最終皆以同意50票、不同意60票全數遭否決。對此，行政院發言人李慧芝表示，政院對此表達高度遺憾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
人生若重來「絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活
藍白主張停砍公教年金《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，由於朝野無法達成共識，全案保留送出委員會，交付朝野協商，預計1個月後可三讀闖關。對此，一名擁有公職資歷24年的網友直言，「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
藍停砍年金稱「強化國力」！網灌爆轟：邏輯在哪？
立法院藍白黨團，將停砍公教年金案送出委員會，國民黨也立刻發圖宣傳，寫上培養優秀人才等於強化國力，卻馬上被網友灌爆狂轟，培養優秀人才，是退休後才培養嗎？這是叫做世代剝削吧！行政院也示警停砍年金後，現職人員和退休人員的月收，會愈來愈接近，恐怕會引發提早退休潮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
NCC提名人選全數被封殺 行政院：高度遺憾
立法院院會今天（7日）行使「國家通訊傳播委員會」（NCC）人事同意權，行政院提出的4名人選全數遭到封殺，行政院發言人李慧芝表示，行政院對此表達高度遺憾。 李慧芝指出，「通傳會」是法定獨立機關，行中廣新聞網 ・ 1 天前
國營事業招考今初試 平均錄取率僅7.21%
[NOWnews今日新聞]經濟部所屬事業機構114年新進職員甄試今（9）日在臺北、臺中、高雄、花蓮4個考區共13個考場同時舉行初試，總計15,733人報考，首節考試8,539人到考，到考率54.27%...今日新聞NOWNEWS ・ 31 分鐘前
人事總處：軍公教年終工作獎金明年2/6發放
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院人事總處公布「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」指出，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則青年日報 ・ 1 天前
快訊/NCC人事今投票表決 藍白全數封殺4提名人
行政院7月底提名國家通訊傳播委員會（NCC）4位委員，今（7）日立法院行使人事同意權案進行表決。然而在國民黨、民眾黨的聯手封殺之下，4位提名人在表決中均未獲得過半同意票，人事案不通過。中天新聞網 ・ 1 天前
天王天后推手屠穎猝逝！天天運動卻早逝！醫揭運動猝死3大元兇
曾為王菲〈天空〉、張學友〈忘記你我做不到〉、辛曉琪〈味道〉等無數金曲編曲的「天王天后幕後推手」、金曲獎最佳編曲人屠穎，驚傳於11/1猝逝，享壽62歲。據悉，他是在飯店跑步機上跑步時意外摔倒，頭部撞擊導健康2.0 ・ 3 小時前
補充保費改革引民怨！ 石崇良喊「只想把事做好」：去留不在心中
補充保費改革引民怨！ 石崇良喊「只想把事做好」：去留不在心中EBC東森新聞 ・ 1 天前
她怨年輕人不耐操「都撐不到1年」 網見薪資笑：有什麼好撐的
面對職場流動率日益提高，不少公司開始將員工離職歸咎於「年輕人不耐操」。然而當薪資、制度與工作內容被攤開後，討論往往會出現截然不同的聲音。近日一名女網友分享公司徵才困境，認為現在年輕員工「都撐不到1年」，直言「年輕人都不願意吃苦」，甚至形容年輕人脾氣大、耐性差，貼文一出立刻引起網友熱議。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
金價一年內估有25％上行空間！手頭沒黃金該進場？ 專家教戰
國際金價自歷史新高回檔逾1成，臺灣銀行貴金屬部經理楊天立7日受訪指出，這波回檔幅度約落在三分之一區間，預估金價最低可能進一步回檔至3,820至3,900美元後築底，整理期約需2到3個月，待美國降息節奏明朗與季節性需求回升後，黃金可望再度展開反彈。中時財經即時 ・ 1 天前
黃仁勳出席台積電運動會 張忠謀突缺席「原因曝光」
即時中心／綜合報導台積電今（8）日舉行運動會，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任特別嘉賓，更換上台積電的紅色POLO運動衫。不過台積電創辦人張忠謀卻未現身，董事長魏哲家在致詞時特別提到，「有點小遺憾，創辦人張忠謀董事長，身體有點不舒服，沒有辦法一起參加」。民視財經網 ・ 1 天前
《普通的孩子》專訪1／小孩熱衷環保抗議快失控 導演曝故事靈感來自瑞典的她
日片《普通的孩子》描述3個孩子看似平凡無奇，實則充滿戀愛、冒險，甚至「環保抗議」的日常。是導演吳美保和編劇高田亮繼《陽光只在這裡燦爛》《你是好孩子》後最新的電影，演技派明星蒼井優、風間俊介和瀧內公美也參與演出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
專責醫師明年再擴大！被勸政策別「走太快」 石崇良嘆夜難眠：要給下一代交代
健保補充保費改革引發爭議，但衛福部長石崇良腳步並未停下，今（8日）出席「台灣醫學週」開幕活動時，他強調健保改革勢在必行，會以取得最大民眾共識為前提持續推進，同時醫療體系也必須以創新模式因應，明年健保總額預估將達9883億元、成長5.5%，再加上公務預算199億元，整體投入將突破1兆元，政府正設法以更自由時報 ・ 21 小時前