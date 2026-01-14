軍公教年終獎金2/6入帳！二等兵薪資破5.7萬創新高

2026年軍公教年終工作獎金將於2月6日發放，這一日期恰好在農曆春節前，符合以往的發放慣例。行政院發言人李慧芝表示，考量到過去四年內已經進行了三次調薪，累計漲幅達11.4%，因此2026年度的軍公教待遇將不會調整。這一決定是基於中央政府總預算面臨的困難，特別是受到《財劃法》爭議與全球經濟變遷的影響。

2026年軍公教年終工作獎金將於2月6日發放。（資料示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

年終獎金的計算方式為固定發放1.5個月的基本獎金，考績獎金則根據個人的考績等次發放，甲等者可額外獲得1個月獎金，乙等者則可獲得0.5個月獎金。值得注意的是，若年終獎金及考績獎金合計超過9萬4501元，則需依規定扣繳5%的稅款。

此外，對於2025年內新進、復職或退休的軍公教人員，年終獎金將依其實際在職月數按比例發放，這意味著未滿一年者將根據在職天數計算獎金。對於基層二等兵來說，薪資也因調整而首次突破5.7萬元，顯示出政府在某些職類上仍有加薪的措施。

