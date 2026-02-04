軍公教年終2月6日發放 多數人可領2.5個月獎金

軍公教年終工作獎金依慣例於農曆年前發放，2026年發放日訂於2月6日；軍職人員則由國防部視實際需要另訂日期，但依往例時間與公教人員相近。（PhotoAC）





軍公教年終工作獎金依慣例於農曆年前發放，2026年發放日訂於2月6日。依發放辦法，除1.5個月年終工作獎金外，軍公教人員另可依考績領取考績獎金，多數人合計可領到2.5個月獎金。

根據「2025年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，凡於2025年1月31日前到職，且至12月1日仍在職者，可發給1.5個月年終工作獎金。2月1日後各月份到職者，如12月1日仍在職，或12月份到職且當月未離職者，則按實際在職月數比例計支，並以12月份所支待遇為計算基準。

發放日期方面，公教人員統一於2月6日一次發給；軍職人員則由國防部視實際需要另訂日期，但依往例，發放日期與公教人員相近。

考績獎金部分，依規定，考績列甲等者可領1個月考績獎金，約7成5軍公教人員獲此等第；乙等者可領0.5個月；丙等者則無考績獎金。

