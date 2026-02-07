軍公教年資加給「這地區」全漲到30%？綠委試算領取時間點：犯了一個錯誤

​2026年縣市長大選將在11月28日登場，民進黨中執會4日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，此外先前也已陸續通過13位縣市長提名；陳光復致詞時表示，針對「澎湖軍公教離島加給年資加成30%」政見，行政院人事總處已承諾，澎湖公務人員年資加成將和金馬達成一致。但民進黨立委楊曜點出，加成政策不僅未包含國軍，服務年資滿15年澎湖公教想要領到30%，更要等到10年後。

陳光復競選期間曾提出「澎湖軍公教離島加給年資加成30%」，近日為兌現承諾、爭取連任，成立連署站呼籲鄉親一同簽署；他4日說明，​歷經他和總統賴清德、行政院長卓榮泰反應，在與中央數月的溝通下，除澎湖的離島加給已拉到跟金門、馬祖一致，公務人員年資加成現行僅有10%，人事總處已承諾將將成提高至與金馬的齊平的30%，且最近即可實施。

廣告 廣告

民進黨4日正式提名澎湖縣長陳光復競選連任，他致詞時談及離島加給政策兌現。（資料照，柯承惠攝）

澎湖公教年資加給何時能領到30%？

澎湖立委楊曜6日在臉書指出，依據行政法的「從新從優」原則，在澎湖地區服務年資總計滿15年的公教人員，地域加給年資加成應該在新制實施日起，就發給30%的年資加成，但人事總處卻表示，澎湖公教要從新制實施日起，才開始增算（1年2%），也就是現在於馬公本島領取10%年資加成的公教人員，要再等10年後才能領到30%。

楊曜強調，公教人員的年資是累計的，行政院要落實地域加給的公平正義，就必須依照每個公教人員在澎湖各地區服務的年資，如數計算年資加成，不能因錯誤的法律見解而更加推遲。他在新一篇貼文中指出，民進黨高層在陳光復競選連任時，宣布將澎湖公教人員年資加成提高到30%，這樣緊湊的巧合除折損年資加成的正當性，更給了國民黨批評「政策買票」的口實，這是錯誤的選舉策略。

楊曜進一步說，且既然公教資加成可在短時間內決定提高到30%，就應該同時完成軍人年資加成的制度，既可以落實軍人的公平正義，又可避免在後續選舉中失去軍人的支持；他強調，澎湖調升至與金馬同等級的決定絕對是正確的，可惜的是在宣布提名人選時同步宣布政策利多，容易遭受非議，事實上這也是澎湖多數公教人員的感受。文末，​楊曜呼籲，決策上的錯誤已成，高層應​盡速拍板軍人的年資加成制度，表達執政高層對軍人權益保障的誠意，並落實民進黨向來標榜的公平正義，才是上策。

更多風傳媒報導

