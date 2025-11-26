軍公教年金改革「錯殺」誰？民團揭年資補償「有資格卻不能領」：無關退撫基金

民進黨政府推動年金改革（年改）上路至今屆滿8年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教不滿，立法院本會期在藍白達成「停砍年金」的共識下，《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，修正草案全數保留送出委員會，並交付朝野協商，擁有人數優勢的在野黨團力拚12月院會三讀。民進黨立委、伍麗華與教師團體今（26）日針對公教人員補償金，呼籲政府必須落實公平正義、確保退撫基金永續，編列預算預算返還年資補償金。

民進黨立委今偕同全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良、公教補償金自救會理事長施文平在立法院召開「返還年資補償金，落實公平正義」記者會，會中訴求政府在繼續貫徹年金永續政策的同時，應積極面對年改政策瑕疵，進行積極導正，呼籲行政院共同支持返還年資補償金，以落實對國家員工的公平待遇。根據《中央社》報導，伍麗華指出，公教年改的核心目標在於強化退撫基金永續，但年資補償金財源並非來自退撫基金，制度與基金存續並無直接關聯，但卻被同步取消，這是對教師的不公平，也削弱社會對整體改革的信任基礎。

​全教總指出，年金改革將與退撫基金毫無關係的「年資補償金」一併去除，毫無道理，是毀棄誠信的作法；他並對比，相同時空背景下，軍人補償金繼續保留，公教人員的卻被刪除，這顯然是雙重標準，且只要晚於2019年6月30日退休，原本有資格領取者卻無法領取。施文平則說，年改政策中「年資補償金」是對盡忠職守、延後退休公教深刻的打擊，讓員工自力救濟，行政院應該正視自救會訴求，不應再扮演惡雇主的角色。

林宜瑾說明，年改是艱難但正確的決定，國家能有相對穩定的財政，除了跨黨派的支持，也要感謝教師們的付出，但若國家在教師退休制度的改革上，沒能發揮正向的示範效應，未來要推行改革恐怕會有更大的阻力。她說明，年資補償金源於1995年至1996年間，軍公教退休制度由恩給制改為儲金制而設立的配套措施，當時任職者將前15年年資給付由本俸5%調降為4%，為彌補差額，立法院制定年資補償金制度，明定適用於橫跨新舊制，且舊制年資未滿15年的軍公教人員法定權利；既然年資補償金是政府當年為順利推動公教退休制度革新所做承諾，就不該在受影響教師全面退休前就停止發放，應重編預算將補償金返還。

