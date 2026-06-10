軍公教待遇法制化有譜？吳宗憲提4改革「告別恩給制」：調薪幅度全被通膨吃掉

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​軍公教待遇調整議題再度受到各界熱議。國民黨立委吳宗憲今（10）日質詢時表示，軍公教待遇、調薪不應再停留在行政機關視情況調整的「恩給制」，應建立法制化、透明化的薪資調整機制，他正式向人事行政總處提出4大改革底線，讓政府不再帶頭低薪，也讓軍公教待遇成為帶動全台薪資環境向上的火車頭。​

吳宗憲指出，勞工已有《最低工資法》保障最低薪資、排除政治喊價，同理，軍公教作為政府最大勞工群體，薪資調整亦應透過法律建立穩定機制。他強調，此舉非「幫公務員討紅包」，而是藉由政府率先法制化薪資連動，促使民間企業跟進，形成帶動整體薪資水準的火車頭效應，避免公私部門對立。

軍公教調薪幅度被通膨吃掉？ 吳宗憲：過去10年平均不到1.5% ​

吳宗憲提出目前文官體系的3大警訊，第一，過去10年外食、房租與民生物資明顯上漲，但軍公教薪資總共僅調整14％，平均一年不到1.5％。若從2021年至2024年來看，CPI累計漲幅已超過9％，軍公教調薪卻只有8％，等於調薪幅度被通膨吃掉，基層實質薪資反而倒退。

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吳宗憲說，其二，現行「軍公教員工待遇審議委員會」成員全為高官與學者，月薪三、四萬的基層公務員及警消毫無代表，黑箱決策欠缺程序正義。第三，人才大量流失，高普考報名人數4年驟降三分之一，113年全國公職主動辭職達3,094人，5年內暴增40%，宜蘭缺額率更高達17.3%，基層1人當3人用。

對此，吳宗憲也向人事行政總處提出4大改革底線，一、法定定期檢討薪資；二、基層代表納入審議委員會；三、會議全面透明公開；四、行政院若變更審議結果須附具理由。軍公教待遇法制化，是將國家對待員工的方式從「首長施捨」拉回法治與尊重，唯有政府率先拒絕帶頭低薪，台灣整體勞動環境才有向上提升的底氣。

軍公教調薪法制化有望通關？人總： 草案已送政院

​攸關軍公教調薪法制化的軍公教人員待遇調整條例草案。行政院人事行政總處表示，已研擬相關草案並報送行政院，刻正等行政院排入院會討論通過後，將依程序送立法院審議。​



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