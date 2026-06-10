軍公教待遇法制化 吳宗憲：政府先做表率 拒絕帶頭低薪

行政院人事行政總處政務副人事長張秋元列席備詢。(記者田裕華攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天排審國民黨立委翁曉玲、民眾黨團所提「軍公教人員待遇調整條例草案」。行政院人事行政總處表示，已研擬相關草案並報送行政院，刻正等行政院排入院會討論通過後，將依程序送立法院審議。國民黨立委吳宗憲今日質詢時強調，軍公教待遇法制化，是把國家對待員工的方式，從首長的施捨，拉回法治與尊重。政府唯有先做好表率，拒絕帶頭低薪，台灣整體的勞動環境才會有向上提升的底氣。

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吳宗憲指出，他在公務體系打滾將近25年，深信國家治理的鐵律：「公務員強，國家才會強。」這不僅是為了穩定國家公務體系，更是為了打破全台灣低薪的僵局。勞工朋友有立法院三讀通過的《最低工資法》來保障最低薪資、排除政治喊價，這是國家法治的進步。同理，作為政府最大勞工的軍公教，薪資調整也應該用法律維護穩定機制，而不是掌權者高興才發的「恩給制」。當政府帶頭將薪資隨同物價連動的機制寫入法律，民間企業才會跟進，這就是經濟學上的「火車頭效應」。透過制度的相輔相成，一起把台灣整體的薪資環境向上提升。

吳宗憲表示，現況是薪水趕不上通膨，實質薪資倒退。過去10年來，外食、房租、民生物資狂飆，但軍公教的薪資總共只調了14％，平均一年不到1.5％。調薪幅度完全被通膨吃掉，基層的實質薪資是倒退的。而現在的「軍公教員工待遇審議委員會」，關起門來全是各部會的高官與學者，裡面沒有任何一個月領3、4萬的基層公務員或警消代表。一群坐在冷氣房裡的高官，黑箱決定基層面對通膨的生死，甚至行政院不核定調薪也無需對外說明理由，毫無程序正義可言。

吳宗憲說，當國家用實質倒退的薪水與高壓環境對待員工，結果就是大逃亡，高普考報名人數短短4年慘跌1/3，創10年新低，土木工程等關鍵技術類科連年錄取不足額。113年全國公職主動辭職高達3094人，5年內暴增40％。以宜蘭為例，公職缺額率高達17.3％，基層1人當3人用。基層同仁在極端氣候下救災測量，推動行政還要承擔巨大的圖利、審計、陳情等法律責任風險。在「多做多錯」的恐懼與不成比例的待遇下，劣幣驅逐良幣，最終受害的還是全體國民的公共服務品質。

吳宗憲質詢時強調，人事行政總處應確立4大底線，包括法定定期檢討、基層代表入會、會議全面透明、行政院變更需附理由。軍公教待遇法制化，是把國家對待員工的方式，從首長的施捨，拉回法治與尊重。政府唯有先做好表率，拒絕帶頭低薪，台灣整體的勞動環境才會有向上提升的底氣。

國民黨立委吳宗憲。(記者林欣漢攝)

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