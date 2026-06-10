軍公教待遇調整條例排審 全教總籲速終結黑箱調薪

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（中央社記者陳至中台北10日電）立法院今天排審「軍公教人員待遇調整條例」草案，全國教師工會總聯合會發布聲明，肯定邁出關鍵一步，呼籲儘速完成立法，終結長期以來的「黑箱調薪」問題。

立法院司法及法制委員會今天併案審查台灣民眾黨立法院黨團及國民黨立委翁曉玲等16人分別所提軍公教人員待遇調整條例草案。行政院人事行政總處在書面報告也表明，已研擬相關草案並報送行政院，正待院會討論。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天發布聲明指出，歷經多年倡議，相關法案終於進入立法院審查程序，象徵軍公教待遇調整的制度性改革跨出關鍵一步。

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全教總指出，現行軍公教待遇審議機制長期由行政部門主導，審議委員會雖有教育主管機關及學者專家參與，真正受到待遇決策影響的基層教師及其組織，卻沒有正式參與席次，審議過程及決策依據也不夠公開。

全教總理事長葉青芪表示，勞工透過協商爭取勞動條件改善，是民主社會的重要價值。政府作為軍公教人員的雇主，更應帶頭落實民主參與及實質對話，讓基層軍公教人員及其組織代表進入待遇審議機制，提升制度正當性與社會信任。

全教總指出，台灣目前正面臨日益嚴峻的教師人力短缺，以及教師招募與留任困境。隨著教育現場工作負擔持續增加，如何吸引並留住優秀教育人才，已成為政府必須正視的課題。

全教總呼籲行政院與立法院共同推動制度改革，盡速完成立法並實施，終結軍公教待遇調整長期欠缺透明、基層無從參與的問題。（編輯：李錫璋）1150610