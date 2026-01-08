軍公教淪次等勞工？她揭年金扣到「低於勞保加勞退」：年改代價遠超省預算
停砍公教年金案爭議新年越演越烈，行政院針對去（2025）年底在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，點燃退休軍公教團體怒火。長期關注警察權益的前立委游毓蘭，7日在臉書引述前高雄市府主秘林清發、世新大學管理學院院長江岷欽的兩篇評論，表示兩位教授共同點出了「年金改革不單純是財務撥補的算術問題，而是一個社會契約的毀棄」的核心問題。
停砍公教年金案憲政大戰一觸即發，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希日前曾在臉書感嘆，2026年新年成了全國退休公教警消最沉痛的一天，見證賴政府赤裸裸的違法、不執行法律，行政院選擇無視國會、總統、法治，持續一刀一刀砍向退休公教警消的生計與尊嚴。此外，近來銓敘部也就所謂修法後「退休金差額」的問題與國民黨立委翁曉玲隔空交火，銓敘部強調沒有所謂「向前補發2024年及2025年兩年度退休金差額」的問題；翁曉玲則痛批「無良銓敘部竟想侵吞溢繳退休金」，感嘆軍公教警消該清醒了。
制度不公、人才流失 游毓蘭：公教退休金與勞保性質不同
游毓蘭則在臉書引述林清發以「勞工退休金已是被「年改」公教的二倍─賴政府還要繼續「霸凌」嗎？」為題投書的評論指出，林清發點出了制度上的不公平感、優秀人才的集體流失兩大問題，歷經年改後，公教人員退休後的所得替代率大幅降低（剩52.5%至60%），甚至可能低於勞工（勞保＋勞退可達80%以上），造成心理失衡；政府將「延後支付薪資」性質的公教退休金與社會保險福利性質的勞保混為一談，讓公教覺得契約承諾被毀棄，而當當長官退休領得比下屬少時，士氣也受到了結構性的打擊，軍公教淪為「次等勞工」。
人才流失問題上，游毓蘭指出，年改後經濟保障削弱，直接導致報考率崩盤，高普考報考人數降到5萬多人，教育現場從流浪教師過剩到全台大缺失，另外，軍人寧願賠錢也要提前離營，國防安全受到衝擊，上述問題在在顯示一旦公教體系缺乏穩定與尊榮感後，優秀人才會流往私部門或乾脆離開體制。她總結，政府以世代正義為名行削減之實，忽視了公教體系原本具備的安定社會、傳承文明、保家衛國的功能時，產生士氣低迷、人才流失等社會代價，這可能遠超過省下的預算，而這也是江岷欽「 國將衰先賤其師 一場教室內的文明政變正在進行」文中所擔憂的，由內而外的「文明衰退」才是對台灣最深遠的打擊。
