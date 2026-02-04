軍公教準備領錢了！年終獎金2月6日入帳 最高2.5個月「這條件」必看

記者盧素梅／台北報導

為了讓軍公教人員安心過個好年，年終獎金將於 2 月 6 日入帳。（圖／資料照）

隨著農曆新年進入倒數計時，為了讓軍公教人員安心過個好年，年終獎金將於 2 月 6 日入帳，除有1.5個月年終獎金外，軍公教還有考績獎金，加上考績獎金（甲等1個月、乙等0.5個月），由於7成5的軍公教考績可列甲等，因此多數人在農曆年前可望領到2.5個月的獎金。

眾所關心的軍公教年終獎金，根據「2025年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，年終獎金2月6日一次發給，但軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期。據了解，雖軍職部分可由國防部另訂日期，按照往例，軍人發放時間與公教差不多。

廣告 廣告

根據軍公教年終工作獎金發給基準，一般在職人員可領取1.5個月的「年終工作獎金」，若加上考績獎金（甲等1個月、乙等0.5個月），可領到2個月至2.5個月的總獎金。由於7成5的軍公教考績可列甲等，所以多數人應該可以領到2.5個月。

不過，若年終考績及另予考績遭列丙等以下，以及年度中受記過以上的懲戒處分判決確定者，或平時考核經獎懲相互抵銷後累積達一大過者，都不會拿到年終工作獎金。

此外，各機關考試錄取分發訓練或學習人員、約聘人員、職務代理人、臨時人員、應徵服替代役或接受常備兵役軍事訓練結訓役男等，也依規定核發年終獎金。

更多三立新聞網報導

反年改出包！忘寫施行日期害公務員退休金沒變多 翁曉玲：惡意曲解

國安法「鼓吹對我戰爭」可罰百萬！張惇涵直言：不容許危害國安者存在

上校爸50歲退休「爽領逾3千萬退休金」 昆蟲達人酸爆：謝謝藍白選民

年金破產倒數計時器又被調快！王婉諭怒轟藍白：歷史會記住這一天

