軍公教準備領錢了！年終6日入帳 符合條件最高可領2.5個月

軍公教年終工作獎金將於2月6日入帳。（示意圖／東森新聞）





軍公教人員年終工作獎金即將入帳。依照相關規定，年終獎金將於2月6日一次發放，除原本的1.5個月年終工作獎金外，若考績列為甲等，還可再領1個月考績獎金，合計多數軍公教人員可在農曆年前領到約2.5個月獎金。

年終發放一次入帳

根據「2025年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，凡於當年度1月31日前到職，且至12月1日仍在職者，可全額領取1.5個月年終工作獎金。若為2月1日以後到職，只要12月1日仍在職，則依實際在職月數比例計算，並以12月份支領待遇作為核算基準。

至於發放時間，公教人員將於2月6日一次入帳。軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發放日期，不過依過往經驗，軍人年終獎金多與公教人員同步或相近時間發放。相關單位也指出，即使年度總預算尚待立法院完成審議，並不影響年終獎金既定的入帳時程。

「考績獎金」影響領取金額

除了年終工作獎金，考績獎金也是影響整體領取金額的關鍵。依現行制度，考績列甲等者可領取1個月考績獎金，約有7成5軍公教人員符合此資格。若為乙等，則可領0.5個月。考績列丙等者，則不發給考績獎金。

不過，若年終考績或另予考績列為丙等以下，或年度中曾受記過以上懲戒處分確定者，將無法領取年終工作獎金。此外，平時考核獎懲相互抵銷後累積達一大過者，也同樣不符發給資格。

另依規定，約聘人員、職務代理人、臨時人員，以及接受分發訓練或學習的相關人員，均可依其身分別與在職期間，按規定核發年終工作獎金。至於考績獎金的實際入帳時間，因各機關完成考績作業時程不同，多半會陸續在農曆年前發放完畢。

